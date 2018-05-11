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«Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России
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«Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В номере пятницы также рассказывается о том, что в среду на Красной площади прошёл парад Победы в Великой Отечественной войне.
В номере пятницы публикуется материал о том, что 7 мая в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России. В соответствии со статьёй 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России.
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