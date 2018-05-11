«Парламентская газета» отмечает юбилей

В наше стремительное время 20 лет — это целая эпоха, многие издания за эти годы шумно создавались и бесследно исчезали. « Парламентская газета » выдержала испытания временем, кризисами, колебаниями экономического и политического курса. А начиналось всё с одного стола, одного стула и старого телевизора.

Главное не название, а содержание

Каждое издание должно иметь своё узнаваемое лицо: одно пишет о бизнесе, другое — о спорте, третье — о культуре… «Парламентская газета» вот уже два десятилетия рассказывает читателям о законах, которые меняют жизнь миллионов людей на одной шестой части планеты.

Вначале была идея. В 1997 году тогдашний спикер Госдумы Геннадий Селезнёв твёрдо решил, что представительный орган власти страны просто обязан выпускать собственную газету. Чтобы страна знала позицию депутатов по всем ключевым политическим вопросам, а избиратели могли получать информацию о новых законах из первых рук. Сам же Селезнёв, много лет до этого проработавший главредом легендарной «Комсомолки» , придумал и название для нового издания — «Парламентская газета». По воспоминаниям одного из соратников Геннадия Николаевича Леонида Чиркова, название понравилось далеко не всем: «Кто-то тогда высказал сомнение: мол, с таким названием внимание читателей не привлечёшь и популярность не завоюешь, но в ответ услышал, что популярность завоёвывается не названием, а содержанием».

В итоге название у газеты появилось, концепция была разработана, не хватало сущего пустяка — денег на издание. Как рассказывает первый главный редактор «Парламентской» Леонид Кравченко , было время, когда на всю редакцию были один только стол да стул, и ещё телевизор, который он привёз из дома. Это уже потом премьер Виктор Черномырдин выделил на газету три миллиона — нешуточные по тем временам деньги.

Плюс интернетизация всей страны

Сегодня, спустя 20 лет с момента основания, «Парламентская газета» не выживает, а развивается. Издание сохраняет тиражи и расширяет географию распространения, печатается в десяти регионах России — от Крыма до Владивостока — и продаётся на всей территории страны. Мы увеличиваем аудиторию сайта и цитируемость, количество наших читателей сейчас — несколько сотен тысяч человек в день. В отличие от 1998 года все журналистские материалы сначала публикуются на сайте pnp.ru, а самые интересные и актуальные статьи и интервью попадают в бумажный номер. Последние несколько лет «Парламентская газета» входит в топ-10 самых цитируемых российских изданий по версии авторитетной компании «Медиалогия», что говорит о росте количества ссылок на нас в других средствах массовой информации.

Обновлённый не так давно сайт газеты получил адаптивную вёрстку — читать материалы на pnp.ru одинаково удобно как на стационарном компьютере, так и на смартфоне. Активно развиваются группы газеты в социальных сетях, там особенно популярны вовлекающие читателя оригинальные форматы: интерактивная инфографика, голосования и спецпроекты, такие как анимационные ролики #­живойзакон, в которых просто и понятно рассказывается о законах, вступающих в силу.