Узбекистан и Бельгия провели межмидовские политические консультации 

Ташкент, 10 мая /Синьхуа/ — Узбекская делегация во главе с замглавы МИД Абдужабаром Абдувахитовым и бельгийская делегация под руководством Генерального директора по двусторонним вопросам МИД Аником Ван Калстером накануне в Брюсселе на шестом раунде межмидовских политических консультаций обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
Стороны высказались за расширение межпарламентских контактов, содействие в установлении прямых контактов между государственными и общественными организациями, экономическими бизнес-структурами. —0—