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Тревел-блогер рассказала об удивительных местах в России и по всему миру
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Тревел-блогер рассказала об удивительных местах в России и по всему миру 

РИА Новости 35 минут назад
Москва, 11 мая — РИА Новости. Популярная тревел-блогер Олеся Облачная, которая объездила полмира, рассказала РИА Новости, из-за чего можно поменять отличную работу на ветер странствий, а дорогую стильную одежду — на кеды и рюкзак. Как понять, что путешествия, а не офис и городская суета, и есть твоя настоящая жизнь.
Кратер Рамон, Израиль
Ведущая проекта «Двое и алоэ» Олеся Облачная поделилась лайфхаками и советами начинающим путешественникам. В чем разница между отпуском и путешествиями, как ездить по разным странам с минимальным бюджетом, куда хочется возвращаться снова и снова, а куда — больше ни ногой.
Автостоп в Мексике
Также Олеся рассказала про «улицу для белых» на Занзибаре и как выторговать красивое шелковое сари в Индии. А еще — где в России можно найти пляж с белым песком — как в Мексике, горы с пейзажами — как в Альпах или Новой Зеландии, а также «места силы» и настоящие мистические земли.
Обо всем этом подробнее — в материале РИА Новости, который выйдет в ближайшее время.
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