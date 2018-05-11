Тревел-блогер рассказала об удивительных местах в России и по всему миру

Москва , 11 мая — РИА Новости . Популярная тревел-блогер Олеся Облачная, которая объездила полмира, рассказала РИА Новости, из-за чего можно поменять отличную работу на ветер странствий, а дорогую стильную одежду — на кеды и рюкзак. Как понять, что путешествия, а не офис и городская суета, и есть твоя настоящая жизнь.

Ведущая проекта «Двое и алоэ» Олеся Облачная поделилась лайфхаками и советами начинающим путешественникам. В чем разница между отпуском и путешествиями, как ездить по разным странам с минимальным бюджетом, куда хочется возвращаться снова и снова, а куда — больше ни ногой.

Также Олеся рассказала про «улицу для белых» на Занзибаре и как выторговать красивое шелковое сари в Индии . А еще — где в России можно найти пляж с белым песком — как в Мексике, горы с пейзажами — как в Альпах или Новой Зеландии , а также «места силы» и настоящие мистические земли.

Обо всем этом подробнее — в материале РИА Новости, который выйдет в ближайшее время.