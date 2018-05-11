В районе Люблино стартовали занятия зумбой по программе «Московское долголетие»

Пенсионеры из района Люблино начали заниматься фитнес-зумбой в спортивном клубе «Альфа-буда» в рамках городского пилотного проекта «Московское долголетие». Об этом сообщила начальник отдела социальных коммуникаций проекта «Московское долголетие» филиала «Люблино» центра соцобслуживания «Марьино» Элла Пахотина.

— Кроме того, пожилые люди активно участвуют в занятиях «Информационные технологии», «Английский язык», «Танцы» и «Рукоделие». К ним можно присоседиться и сейчас, запись до сих пор открыта, — сказала Элла Пахотина.

Напомним, что филиал «Люблино» центра социального обслуживания «Марьино», где можно записаться на уроки, расположен по адресу улица Тихая, дом 23, строение 1. (мю)