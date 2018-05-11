Форум социальных проектов Сибири и Дальнего Востока открывается в Новосибирске

НОВОСИБИРСК , 11 мая. / ТАСС /. Более 600 представителей некоммерческих организаций (НКО) из 21 региона примут участие в первом Форуме социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, который открывается в Новосибирске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда президентских грантов, который организует мероприятие, главной целью форума станет обучение получателей грантов для эффективного использования своих проектов.

"Мы первый грантооператор, который готов работать с получателями грантов и после того, как они выиграли конкурс. То есть мы не просто распределили деньги — и все, мы хотим и дальше их учить и совершенствовать, чтобы они более эффективно реализовывали свои проекты", — сказали в фонде.

В двухдневной образовательной программе заявлены встречи и семинары победителей конкурсов 2017 года на получение грантов из Сибири и Дальнего Востока. Как уточняет пресс-служба правительства Новосибирской области , откроет форум панельная дискуссия «НКО — образ будущего», в которой примут участие врио губернатора региона Андрей Травников и генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин . Отдельная учебная программа запланирована и для тех, кто еще не получал гранты.

"В течение двух дней работы форума для представителей НКО, которые еще не получали президентские гранты, предусмотрена отдельная образовательная программа. Эксперты некоммерческого сектора расскажут общественникам, как создать свою команду и работать с ней, найти партнеров для своего проекта", — сообщили в пресс-службе.

В 2017 году Фонд президентских грантов провел два конкурса, в которых по всей стране определили более 3,2 тыс. победителей, общая сумма распределенных за 2017 год грантов составляет 6,653 млрд рублей. Гранты выделяются НКО, которые участвуют в развитии институтов гражданского общества, реализуют социально значимые проекты. До 2017 года конкурсы на президентские гранты организовывали несколько операторов, в прошлом году был учрежден единственный организатор — Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества.