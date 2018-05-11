Законы, вступающие в силу 11 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 512 «О внесении изменений в Правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период»

Скорректированы Правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.

В частности, расширен перечень показателей, необходимых для расчета прогноза поступления доходов в консолидированный бюджет на среднесрочный период. В него включены объемы добычи многокомпонентных комплексных руд, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края , содержащих и не содержащих медь, и/или никель, и/или металлы платиновой группы, а также объемы самоходных машин и прицепов, ввозимых в Россию (с выделением Белоруссии ) и произведенных, изготовленных в нашей стране, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 514 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452»

Внесены изменения в порядок проведения мониторинга цен строительных ресурсов. В частности, до 1 января 2019 года Минтранс России должен сформировать перечень юрлиц, которые осуществляют автоперевозку строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов.

Начиная с 2019 года сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, определенные Минстроем России по результатам мониторинга, будут размещаться в федеральной госинформсистеме ценообразования в строительстве.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 517 «Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих горноспасательные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов ведения горных работ профессиональными аварийно-спасательными службами, профессиональными аварийно-спасательными формированиями, выполняющими горноспасательные работы»

Утверждено Положение о профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях, выполняющих горноспасательные работы. Определены их задачи, функции и полномочия, а также требования к составу, структуре, комплектованию, оснащённости и постоянной готовности, условия размещения и несения дежурства спасателями таких служб и формирований.

Кроме того, утверждены Правила расчёта стоимости обслуживания профессиональными аварийно-спасательными службами объектов ведения горных работ. Речь идет о шахтах, рудниках, карьерах, разрезах и объектах подземного строительства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 518 «О внесении изменений в Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»

Внесены изменения в положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб МЧС России . Так, установлены полномочия аттестационных комиссий МЧС России по аттестации таких служб, входящих в их состав спасателей, а также граждан, приобретающих статус спасателя, на право ведения горноспасательных работ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 519 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 992»

Скорректирован перечень типовых воинских должностей в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, подлежащих замещению военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. В частности, определен размер оклада первого заместителя начальника национального центра управления в кризисных ситуациях. Он составляет 39 тысяч рублей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 525 «О предоставлении и распределении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков „Кванториум“

Минобрнауки России выделяются бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей на финансирование создания детских технопарков, в том числе 870 млн рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации и 130 млн рублей на организационно-техническое обеспечение таких проектов.

Утверждены также Правила предоставления и распределения трансфертов в 2018 году. Они будут предоставляться по результатам проводимого Минобрнауки России отбора на основании заявок субъектов Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 года № 530 „О внесении изменения в подпункт „б“ пункта 10 Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права“

Расширены основания для проведения внеплановой проверки работодателей федеральной инспекцией труда. В них включено новое: поступление в федеральную инспекцию труда информации о фактах уклонения работодателя от оформления трудового договора с работником.