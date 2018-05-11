Храм XIX века в Капотне передали местному приходу 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне, расположенный по адресу: 1-й Капотнинский проезд, дом 10, был передан местному приходу.
Соответствующее распоряжение было издано столичным Департаментом городского имущества.
Церковь является объектом культурного наследия регионального значения. Каменный храм возводился во второй половине XIX века на месте деревянного храма на средства благотворителей. В 1938 году богослужения в нем были прекращены, здание стали использовать под склад. Церковные службы были возобновлены в 1991 году после возвращения храма РПЦ. Среди сегодняшних реликвий храма — иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и «Боголюбская».