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В ГД состоится широкое обсуждение законопроекта об ответе на санкции США и других стран
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В ГД состоится широкое обсуждение законопроекта об ответе на санкции США и других стран 

Прайм 41 минуту назад
МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. В Госдуме состоится широкое обсуждение законопроекта об ответе на санкции США и других стран, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
"Одиннадцатого мая… состоится заседание Совета по законотворчеству при председателе Государственной Думы, посвященное законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», — сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.
В Госдуме напомнили, что это второе широкое обсуждение проекта. Ранее 20 апреля в нижней палате парламента прошли консультации с представителями делового и научного сообщества, а также институтов гражданского общества, с тем чтобы проанализировать возможные последствия контрсанкций для граждан и экономики России.
"По итогам консультаций для доработки проекта была создана рабочая группа, которую возглавил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. Обсуждение продолжается в профильных комитетах. В пятницу, 11 мая, Совет по законодательству рассмотрит все высказанные замечания и предложения", — отметила пресс-служба.
Ранее Володин сообщил журналистам, что по итогам обсуждений с экспертами, деловым сообществом и институтами гражданского общества законопроект будет доработан с учетом высказанных замечаний. В частности, одно из основных предложений — сделать нормы законопроекта универсальными, а не отраслевыми.
"Полномочия, которые передаются правительству и президенту, должны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаясь конкретных предприятий или конкретной продукции", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Как отметил спикер, при рассмотрении законопроекта в первом чтении палата примет специальное постановление, определяющее дальнейшие направления работы над документом. Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется на пленарном заседании 15 мая.
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