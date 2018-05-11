Анонсировано следующее обновление для Neverwinter

Пройти через ворота Баровии и оказаться на туманной местности фанаты Neverwinter смогут уже 26 июня, когда на сервера будет установлено дополнение «Ravenloft». Оно включает в себя новую кампанию, приключенческую зону Баровии, новое эпическое подземелье «Замок Равенлофта» и его владельца «Страдда фон Заровича», добавление механики «Охота на монстров» и многое другое.

Сюжетная часть в дополнении сосредоточена вокруг избавления туманных земель от проклятия. Причём приключение будет опаснее ночью, нежели днём, поскольку существа в это время суток станут опаснее. Разработчики планируют делиться подробностями о дополнении постепенно, в течение следующих нескольких недель.

Ниже вы можете видеть анонсирующий трейлер дополнения: