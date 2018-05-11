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Турнир прогнозов: анонс 54 тура
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Турнир прогнозов: анонс 54 тура 

Soccer News 43 минуты назад
Фото: Soccer News
Продолжается турнир прогнозов, 54-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.
12 мая  16:30 Бавария — Штутгарт (Бундеслига)
16:30 Хоффенхайм — Боруссия Д (Бундеслига)
21:45 Реал — Сельта (Ла Лига)
21:45 Интер — Сассуоло (Серия)
22:00 ПСЖ — Ренн (Лига 1)
13 мая  14:00 Спартак — Динамо (РФПЛ)
19:00 Аталанта — Милан (Серия А)
17:00 Саутгемптон — Манчестер Сити (АПЛ)
21:45 Рома — Милан (Серия А)
21:45 Леванте — Барселона (Ла Лига)
Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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