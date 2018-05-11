Гонщик «Формулы-1» Феттель в Испании постарается вернуть лидерство в личном зачете

ТАСС , 11 мая. Программа шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года — Гран-при Испании — стартует в пятницу двумя свободными практиками на трассе в Барселоне.

После Гран-при Азербайджана лидерство в личном зачете захватил действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Гонщик "Феррари" Себеастьян Феттель в Баку мог победить и продолжить лидировать в чемпионате, однако машина безопасности и собственная горячность на рестарте перечеркнули эти надежды, и он финишировал только четвертым, тогда как Хэмилтон стал первым. Теперь пилотов разделяют четыре очка, и в Испании немец постарается вернуться на первую строчку личного зачета.

В Азербайджане первые очки в сезоне набрала команда «Уильямс», за которую выступает единственный представитель России в «королевских гонках» Сергей Сироткин . Правда сделал это не он, а его партнер по команде — канадец Лэнс Стролл. Россиянин же сошел с дистанции уже на первом круге после инцидента с участием испанца Фернандо Алонсо и немца Нико Хюлькенберга , а незадолго до этого Сироткин стал виновником небольшого контакта с мексиканцем Серхио Пересом, за что получил штраф в виде потери трех мест на стартовой решетке Гран-при Испании.

Трасса в Барселоне принимает у себя этап чемпионата мира неизменно с 1991 года. Автодром строился по проекту Луиса Переса Сала, который постарался учесть все лучшие идеи европейских трасс. Гоночный трек включает в себя 16 поворотов — 7 левых и 9 правых, самыми медленными поворотами считаются пятый и десятый. Старт-финишная прямая имеет протяженность 1047 метров и является самой длинной скоростной прямой трассы.

Рекордсменом по числу побед на Гран-при Испании является семикратный чемпион мира, немец Михаэль Шумахер , который побеждал здесь шесть раз — в 1995-1996, 2001-2004 годах. Среди действующих пилотов дважды победу праздновали Алонсо (2006, 2013), Хэмилтон (2014, 2017) и финн Кими Райкконен (2005, 2008). По одной победе у Феттеля и голландца Макса Ферстаппена

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая — в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10).