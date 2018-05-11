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Kibaken стал пятым игроком Vega Squadron
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Kibaken стал пятым игроком Vega Squadron 

CyberSport.ru 45 минут назад
Антон kibaken Колесников занял последний слот в составе Vega Squadron по CS:GO. Артём Fierce Иванов вернулся на пост тренера, а Дмитрий jR Червак снова стал капитаном.
У Vega не было постоянного состава с 9 апреля, поскольку команда перевела Николая mir Битюкова и Сергея keshandr Никишина в запас. 18 числа организация выкупила Игоря crush Шевченко у pro100, а Fierce стал стендином. Временный ростер не прошёл квалификации на DreamHack Valencia 2018, DreamHack Summer 2018 и StarSeries i-League Season 5.
Kibaken не выступал на профессиональной сцене с ноября 2017 года, когда forZe выставила его на трансфер. Это произошло после того, как коллектив победил на IeSF World Championship 2017. С августа по декабрь 2013 года Колесников играл за Natus Vincere, с которыми занял второе место на StarLadder StarSeries VIII.
Vega Squadron
Дмитрий jR Червак
Павел hutji Лашков
Леонид chopper Вишняков
Игорь crush Шевченко
Антон kibaken Колесников
Артём Fierce Иванов (тренер)
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