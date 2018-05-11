Бышовец: «Хорошие игроки есть. Но есть и сомнения, смогут ли сыграть на достойном уровне»

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный расширенный состав национальной команды на домашний чемпионат мира.

— Кого вы бы предпочли в роли следующего форварда за Смоловым — Чалова, Заболотного или Дзюбу?

— Они в последних матчах не оправдывали надежд по разным причинам. Оценивать нужно во время тренировочного процесса.

— Плохая форма Глушакова — причина не приглашать хавбека в сборную?

— Если речь идет о физическом состоянии, то думаю, что Черчесов разговаривает с ним по этому поводу. Но не должно вызывать никаких сомнений, что за месяц он восстановит свою готовность. Всё зависит от того, насколько на него рассчитывает главный тренер.

— Черышев сейчас помощник сборной?

— Он не реализовал своих возможностей. Я его, как и Кокорина и Смолова, видел по молодежным командам, они производили очень хорошее впечатление. Но как смогли реализовать свой потенциал. Это вопрос. Потенциал у Дениса есть, он может продублировать позицию, но рассматривать его как игрока основного состава не могу.

— Нужен игрок, который будет очень хорош в отборе. У нас есть такие футболисты?

— Целая группа есть. Я думаю, что достаточно перспективная. Здесь можно говорить и о блоковых сочетаниях. Два Миранчука, Зобнин — Глушаков, Кузяев — Головин. У меня только нет уверенности, что каждый сыграет на должном уровне, в силу возраста и отсутствия опыта.

У нас ведь есть еще одна проблема. Мы оцениваем игроков по внутреннему чемпионату. Матчи в Лиге чемпионов наших клубов показали, что это совершенно другой уровень. Необходимо создать команду и настрой на достижение максимального результата.

Кандидаты на поездку на турнир будут оглашены сегодня, 11 мая, в 13.00 по московскому времени.