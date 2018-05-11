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Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
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Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения» 

Passion.ru 48 минут назад
Фото: Passion.ru
Сегодня в столице Португалии были объявлены результаты второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение». Представительницей России стала Юлия Самойлова, она выступала с песней I won’t break — «Я не сломаюсь» — под номером шесть. Ее поддерживали друзья, родители, любимый человек.
«Приятно когда поддерживают, когда тебя ждут и когда за тебя переживают. Когда приехала в Португалию я выдохнула, расслабилась, видимо, меня держала какая-то мысль, а вдруг что-то поменяется, а вдруг я не приеду или еще что-то случится», — говорила Юля Самойлова в интервью «Первому каналу».
В финал прошли Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.
Фото: globallookpress
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