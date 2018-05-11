Минфин РФ планирует размещение евробондов в 2018 году на $6,968 млрд — проект

МОСКВА , 10 мая /ПРАЙМ/. Минфин РФ сохранил планы по внешним займам на 2018 год, планируя размещение евробондов в 2018 году на международном и российском рынках капитала на сумму 6,968 миллиарда долларов, говорится в проекте поправок в закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов правительства.

В качестве источника привлечения этих займов указаны «международный и российский рынки капитала». Срок погашения бумаг — до 30 лет.

В марте текущего года Минфин уже провел размещение 11-летних евробондов на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск с погашением в 2047 году на 2,5 миллиарда долларов. Из привлеченных в результате 4 миллиардов долларов 3,2 миллиарда долларов были направлены на погашение другого выпуска суверенных облигаций, и еще 800 миллиардов долларов были зачислены в бюджет.

Всего Минфин планировал разместить евробондов на 7 миллиардов долларов, из них до 3 миллиардов долларов направить в бюджет, и 4 миллиарда — на погашение старых неликвидных выпусков бумаг.