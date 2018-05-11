Миллионы из бюджета отправляются на небеса

Кровать для премьера

Мурманск. 20 апреля бизнес-джет Airbus A319—115CJ с бортовым номером RA-73026, согласно данным мониторинга полетов Flightradar24, совершил перелет из столичного аэропорта Внуково

Этот самолет закреплен за Специальным летным отрядом «Россия», который осуществляет перевозку первых лиц государства. О том, кого конкретно перевозил данный борт в этот раз, конечно, не сообщается, но известно, что 20 апреля в Мурманске прошло совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева

По данным издания «Собеседник», бизнес-джет стоит порядка 80 миллионов долларов. Салон отделан натуральной кожей, мрамором, украшен шерстяными коврами ручной работы, оснащен двуспальной кроватью и душем.

Ранее в апреле, по данным журналистов, этот борт приземлялся в аэропортах Pardubice ( Чехия ) и Toulouse ( Франция ). Правда, информации об официальных визитах российских руководителей в эти страны не нашлось.

Члены федерального правительства, которым обслуживание в СЛО «Россия» не полагается, также предпочитают не экономить. К примеру, как сообщает «Собеседник», минувшей зимой Минфин заплатил 58 млн руб. за «услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку».

Авиационные активы

Крупнейшие российские госкомпании уже давно создали свои авиационные подразделения, чтобы не зависеть не только от регулярных, но и чартерных рейсов. Так, дочернее авиапредприятие «Газпром авиа» с бюджетом в 20 млрд рублей в год имеет в своем парке Falcon-900B французского производства стоимостью около $40 млн Самолет настолько понравился главе «Газпрома» Алексею Миллеру , что он даже уклонился от правительственной рекомендации пересесть на бизнес-джет отечественного производства.

Видимо, топ-менеджер посчитал, что наши мастера не смогут оборудовать самолет аналогичной французской просторной кухней, двумя парами поворотных кресел со складывающимися столиками между ними, трехместным диваном, видеосистемой и баром.

Португалии, Китая, Германии и Австрии. При этом глава корпорации Игорь Сечин пожаловался перед появлением в суде над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым , что проводит в самолете 650 часов в год. Воздушное судно, которым летает глава «Роснефти», — элитный лайнер Bombardier BD-700–1A10 Global Express 6000, приобретенный за $55 млн, встречали в последнее время аэропорты Швейцарии

Госкорпорация «Роскосмос» предпочитает заказывать для рабочих полетов чартеры, в том числе для инспекций космодрома «Восточный». Перелет Москва — Благовещенск и обратно чартером стоит 13 млн руб. Полет регулярными рейсами обошелся бы 15 менеджерам «Роскосмоса» примерно в 35 раз дешевле.

ОАО «РЖД» летает на отдых: прошлым летом компания оплатила чартерные рейсы на Черноморское побережье. 31,5 млн руб. достались авиакомпании «ИрАэро».

Чартерные привилегии

Высокопоставленные чиновники российских регионов также не могут похвастаться авиакомпаниями, созданными специально для них. Однако это не значит, что данные граждане будут летать регулярными авиарейсами. Так, в бюджете Красноярского края , по подсчетам «Собеседника», легко находятся деньги на эксклюзивный перелет руководителей субъекта федерации. В прошлом году, в частности, на эти цели было израсходовано около 30 млн рублей.

Управделами правительства Москвы в декабре 2017 года заключило с компанией «Джет Эйр Групп» контракт на авиаперевозку своих делегаций, стоимость контракта составляет 55 млн рублей. Основная часть этой суммы уйдет на оплату самолетов малой вместимости с ВИП-салоном. В предыдущий период в столичной мэрии планировали потратить на аналогичные услуги 105 млн рублей, но фактически израсходовали лишь 33 млн рублей. Как сообщают СМИ, 1 июня 2017 года из Москвы в Петербург вылетел бизнес-джет Embraer Legacy на 13 мест, который уже 3 июня прилетел обратно. В Санкт-Петербурге в это время проходил ПМЭФ, на котором присутствовал и мэр Москвы Сергей Собянин — этот полет обошелся бюджету в 5,7 млн рублей. Еще 4,7 млн рублей ушли на авиаперелет до Ульяновска , где 22 сентября Собянин выступал на заседании президиума Госсовета.

Татарстана и Тюмени. В свою очередь, главе Коми Сергею Гапликову на привилегированное авиаобслуживание потребовалось в 2017 году 10 млн рублей. Любят чартерные перелеты по стране чиновники из Мордовии

Радость встреч и расставаний

Как пишет «Собеседник», есть специальные компании, которые специализируются на встречах и проводах чиновников в аэропортах. Одна из них — АО «В. И. П. -интернешнл», она думает о том, кто и как будет стоять у трапа, организует вип-залы, вип-бары и залы для банкетов, быструю регистрацию и выдачу багажа, бесплатные газеты и персональный трансфер.

Ее услугами за бюджетный счет также охотно пользуются региональные чиновники. Так, в 2017 году ставропольские вип-путешественники заказали у нее услуг на миллион рублей. Чиновники из Перми потратили на это 700 тыс. рублей. Примерно столько же бюджетных денег не пожалели их мурманские и калининградские коллеги.

Уже упоминавшегося Сергея Собянина обслужили на 142 тыс. рублей. В свою очередь, Министерство по делам Северного Кавказа и «Рослес» не пожалели 300 и 250 тыс. рублей бюджетных денег соответственно. А аппарат Совета муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» отдал за свой комфорт 268 тыс. рублей налогоплательщиков.