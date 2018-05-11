Рианна выглядела шикарно в total-white образе

Американская R&B-исполнительница Рианна недавно обескуражила публику на ежегодном бале Института костюма Met Gala, представ в образе папы римского. А теперь она эпатажу предпочла ретро-стиль. Рианна попала в объективы папарацци во время обеда в Нью-Йорке

Рианна надела бельевую майку, широкие брюки с завышенной талией, объемную джинсовую куртку и туфли-лодочки. Всё белое!

Рианна

Исполнительница разбавила свой образ бежевой «кепкой газетчика» и поясной сумкой в тон, которую она надела на плечо. Рианна не забыла очки треугольной формы с тёмно-зелеными линзами.

Рианна

Ранее Ри удивила гостей фестиваля Coachella своим розовым пальто с перьями.