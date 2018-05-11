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Рианна выглядела шикарно в total-white образе
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Рианна выглядела шикарно в total-white образе 

Журнал ОК! 51 минуту назад
Американская R&B-исполнительница Рианна недавно обескуражила публику на ежегодном бале Института костюма Met Gala, представ в образе папы римского. А теперь она эпатажу предпочла ретро-стиль. Рианна попала в объективы папарацци во время обеда в Нью-Йорке.
Рианна надела бельевую майку, широкие брюки с завышенной талией, объемную джинсовую куртку и туфли-лодочки. Всё белое!
Рианна
Исполнительница разбавила свой образ бежевой «кепкой газетчика» и поясной сумкой в тон, которую она надела на плечо. Рианна не забыла очки треугольной формы с тёмно-зелеными линзами.
Рианна
Ранее Ри удивила гостей фестиваля Coachella своим розовым пальто с перьями.
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