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Символическую капсулу заложат в основание будущего моста через Обь в Салехарде
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Символическую капсулу заложат в основание будущего моста через Обь в Салехарде 

ТАСС 54 минуты назад
САЛЕХАРД, 11 мая. /ТАСС/. Символическая капсула будет заложена в пятницу в основание будущего моста через Обь в Салехарде. Участие в церемонии примут исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Мостовой переход станет частью проекта по созданию железнодорожного Северного широтного хода (СШХ).
В этот же день завершатся переговоры по проекту концессионного соглашения о строительстве объектов СШХ. В обсуждении примут участие заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников, представители организации — будущего концессионера ООО «СШХ», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и других сторон проекта.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора ЯНАО, состоится облет на вертолете автомобильной трассы Салехард — Надым, вдоль которой будет проложена железная дорога.
Проект СХШ  Общая протяженность Северного широтного хода составляет 686 км. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 230 млрд рублей.
В октябре 2016 года РЖД и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа согласовали проект строительства Северного широтного хода. Для РЖД это будет первый проект по схеме концессии. Согласно презентации РЖД, доля концессионера (специальной проектной компании) составляет 113 млрд рублей, концедента — 30 млрд рублей, РЖД — 105 млрд рублей.
Проект создания железнодорожного Северного широтного хода предусматривает строительство железной дороги «Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево» с железнодорожными подходами.
Создание магистрали поспособствует комплексному экономическому и территориальному развитию всего Ямало-Ненецкого автономного округа. Железнодорожная магистраль соединит Северную и Свердловскую железные дороги, и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Существующая транспортная инфраструктура недостаточно развита, чтобы обеспечить полномасштабную разведку и эксплуатацию месторождений, а также транспортировку добываемого сырья.
Перспективы проекта
Реализация проекта позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.
В плане строительство как новых участков железнодорожных путей, так и усиление уже существующих. Строительство новых объектов планируется с привлечением средств частных инвесторов и господдержки на основе механизма концессии. В рамках концессионного соглашения планируется построить железнодорожную часть мостового перехода через реку Обь с подходами, участок Салехард — Надым (Хорей), а также достроить железнодорожную часть мостового перехода через реку Надым.
Помимо строительства Северного широтного хода, для обеспечения необходимой пропускной способности предусмотрена реконструкция участков Северной железной дороги от станции Коноша до станции Обская протяженностью 1 тыс. 667 км.
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