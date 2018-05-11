Сбербанк пошлет по имени

Сбербанк с 1 июня прекращает продажу сберегательных сертификатов и их прием на ответственное хранение. Перед введением запрета спрос на будущую «запрещенку» вырос.

С начала лета Сбербанк прекращает продажу сберегательных сертификатов и, соответственно, их прием на ответственное хранение. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации. Такое решение принято в связи с тем, что с 1 июня 2018 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые исключают возможность реализации ценных бумаг на предъявителя. В преддверии запрета неименных сертификатов спрос на них вырос. Так, если на 1 января 2018 года остаток по сберегательным сертификатам в Сбербанке составлял 360 млрд рублей, то на 1 мая мая достиг 386 млрд рублей (+26 млрд рублей за I квартал). Ставки по сертификатам находятся в диапазоне от 4,35% до 6,1% годовых.

«Сертификаты на предъявителя имеют серьезные недостатки»

«Все остальные операции по сертификатам (оплата, выдача ранее принятого на хранение сертификата и др.) продолжат выполняться в полном объеме до тех пор, пока не останется ни одного выданного ранее не оплаченного сертификата. Погасить сертификат можно в большинстве офисов. В случае если сертификат на руках, его можно погасить за один визит в банк. Если сертификат находится на хранении в Сбербанке, необходимо предварительно проинформировать банк о желании его погасить (согласно договору хранения, за 3—5 дней до выдачи) и также за один визит получить деньги», — рассказали в пресс-службе банка.

Напомним, что законопроект, предусматривающий исключение из обращения сберегательных сертификатов на предъявителя, был принят в третьем чтении в апреле этого года. Отказаться от этой разновидности ценных бумаг было решено в целях борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

«С точки зрения законодательства о противодействии коррупции, а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сертификаты и сберегательные книжки на предъявителя имеют серьезные недостатки, поскольку позволяют идентифицировать только лицо, которому был выдан сертификат или сберегательная книжка, и предъявителя к погашению, но не иных лиц, участвующих в обороте», — говорилось в пояснительной записке к проекту закона.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в январе этого года сообщал, что в России выпущено таких сертификатов на предъявителя на сумму порядка 490 млрд рублей.

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Пока банки продолжают продавать сертификаты на предъявителя, и ставки по ним более привлекательные, нежели по срочным вкладам.

«Сейчас банки предлагают оформить неименные сберегательные сертификаты на предъявителя. Именной сертификат менее удобен и популярен, так как в случае необходимости права пользования по нему придется оформлять через цессию (переуступку прав). Процентные ставки по сберегательным сертификатам выше, чем по вкладам. Это обусловлено тем, что этот продукт не участвует в системе страхования вкладов, соответственно, банкам не нужно делать отчисления в фонд», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.

Так, в Сбербанке максимальная ставка по сберегательному сертификату на сегодняшний день составляет 6,1%, а по вкладам — 4,45% годовых.

Ак Барсе ставки по сберегательным сертификатам достигают 7,5%, а по срочным вкладам — 6% годовых.

Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает по этой ценной бумаге до 7,25%, тогда как по вкладам — до 5,25% годовых.

ББР Банк можно оформить сберсертификат по ставке до 7%, а вклад — до 6,8% годовых.

«Кроме повышенной ставки, сберегательный сертификат на предъявителя интересен тем, что его можно просто подарить близкому человеку, а также использовать в качестве залога при оформлении кредита», — говорит Юлия Прошина.

В Сбербанке отметили, что наиболее близкими аналогами сберегательных сертификатов в настоящее время являются вклады «Сохраняй», а также периодически предлагаемые промовклады — на данный момент это сезонный вклад ко Дню Победы «Помню. Помогаю» с максимальной ставкой 6% годовых. Будет ли Сбербанк после 1 июня предлагать именные сертификаты, в пресс-службе кредитной организации не комментируют.

Досрочный возврат «безотзывного» сертификата: ЦБ — за, банки — против

Между тем банковское сообщество ведет дискуссию с регулятором по поводу судьбы сберегательных сертификатов: точнее, о возможности их досрочного погашения.

Банк России разработал проект указания «О реквизитах сберегательного (депозитного) сертификата, закрепляющего права владельцев сберегательных (депозитных) сертификатов, выдаваемых на условиях обездвижения». В проекте, в частности было предложено установить возможность для вкладчика вернуть средства досрочно (даже в случае «безотзывного» сертификата) при условии, что он выплатит кредитной организации некие проценты.

«Возможность предъявления сертификата, содержащего указание на отсутствие права его владельца на получение вклада по требованию, к досрочной оплате была включена в проект указания по предложению отдельных кредитных организаций, поскольку не исключено возникновение ситуаций, при которых вкладчикам, разместившим средства в сберегательные сертификаты, денежные средства будут требоваться оперативно (в связи с неожиданными жизненными ситуациями: смерть или болезнь родственников, крупные покупки и так далее). При этом отказ банков от возврата средств до истечения срока погашения сертификата может негативно восприниматься вкладчиками, снижать их лояльность по отношению к банкам, а в отдельных случаях приводить к росту социальной напряженности в обществе», — такой аргумент привел Центробанк. Во избежание негативных последствий и для повышения привлекательности финансового инструмента было предложено установить возможность для вкладчика вернуть средства досрочно (даже в случае «безотзывного» сертификата) с выплатой банку компенсации за досрочное погашение сертификата.

Это условие не устроило банки, в связи с чем Ассоциация банков России обратилась с письмом в Центробанк. Банкиры написали, что согласны досрочно погашать сертификаты лишь по аналогии с досрочным выкупом векселей.

«В проекте установлено, что вкладчик досрочно предъявляет сертификаты к оплате кредитной организации и при этом уплачивает ей некоторые проценты. Согласно п. 3 ст. 844 ГК РФ у банка отсутствует обязанность погашать такой сертификат вне зависимости от размера уплачиваемой владельцем сертификата суммы. По этой причине положение нуждается в уточнении. Предлагается установить, что по усмотрению банка сертификат может быть оплачен досрочно, при этом сумма, выплачиваемая владельцу сертификата, определяется по соглашению сторон по аналогии с досрочным выкупом векселей. Кроме того, правовая природа процентного платежа владельца сертификата при досрочной оплате остается не определенной. По указанным причинам условие о таком процентном платеже не должно входить в перечень обязательных реквизитов единого сертификата, если условия выпуска сертификатов не предусматривают возможности досрочного погашения в одностороннем порядке», — говорится в письме.

Банк России решил учесть мнение банковского сообщества при доработке нормативного акта. «По нашему мнению, возможность предоставления вкладчику указанного права действительно должна определяться банком в условиях выдачи сертификатов», — к такому выводу пришли в ЦБ.

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Маленький рынок с большими возможностями?

Рынок сберегательных сертификатов по своему объему незначителен, но может значительно вырасти, если банки будут предлагать значительную премию к ставке по сравнению с обычными депозитами, говорят опрошенные Банки.ру эксперты.

«Максимальный объем размещенных сертификатов был достигнут в 2016 году (свыше 600 миллиардов рублей). С тех пор эта величина постепенно снижается (до 400 миллиардов рублей в 2018 году). Общий объем привлеченных таким образом средств остается не сопоставимым с масштабом привлечения через традиционные продукты», — указывает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень . Для сравнения: к концу 2017 года россияне держали в банках во вкладах около 26 трлн рублей.

«Сберегательные сертификаты являются аналогом банковских вкладов для населения, при этом обладают статусом ценных бумаг финансовой организации и не требуют такого же резервирования в ЦБ и АСВ, как депозиты. В то же время отсутствие сохранности по подобию страхования для вкладов дает банкам возможность давать больший процент своим клиентам. Экономия на резервировании для банка и доверие со стороны клиентов дают ощутимую поддержку для развития этого инструмента в России», — полагает член президиума СРО «Мир» Александр Шустов

«Рынок сберсертификатов в абсолютном выражении очень мал, поэтому его динамику могу определить действия даже одного-двух не самых крупных банков. Например, чтобы сделать сберсертификат привлекательным, банк может предложить значительную премию к ставке депозита, провести активную маркетинговую компанию и получить значительный приток средств. И только за счет этого темп прироста всего рынка сберсертификатов окажется двухзначным. Но чтобы компенсировать риск потерь при досрочном предъявлении к погашению и преодолеть консервативное отношение к любым новым инструментам, банкам придется предложить премию не менее 0,5 процетного пункта к ставке вклада на аналогичный срок. Если найдутся банки, которые будут готовы предложить такую премию, рынок сберсертификатов может показать высокие темпы роста», — говорит начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков

«Изначально целью введения данного продукта являлось ограничение способности клиентов изымать средства из кредитных организаций. Фактически, с учетом права физического лица досрочно разорвать договор вклада, все средства данной категории лишь с оговоркой являются срочными, имея больше характер онкольных (по требованию предъявителя. — Прим. Банки.ру) обязательств. Депозитные сертификаты должны были ценой более высокой ставки «закрепить» клиентские средства на счетах банка на заданный срок. Однако развитие системы страхования вкладов, механизмов санации проблемных банков и тому подобного во многом изменили поведение клиентов-«физиков», которые в меньшей степени демонстрируют панические настроения при появлении слухов о возможных неплатежах со стороны кредитных организаций. В результате у банков снижается интерес к привлечению средств по повышенной ставке, что особенно сильно может проявиться в период общего снижения ставок в системе. Кроме того, население активно стало использовать другие инструменты размещения средств, в частности облигации», — заключает Валерий Пивень.