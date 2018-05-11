Евгений Ясин: Олигархи просят помощи

Попавшие под последние санкции США крупные бизнесмены обратились к государству за помощью. И если у Дерипаски ( Русал ) вопрос главным образом стоит о том, чтобы компания вышла из-под контроля олигарха (хотя подконтрольные ему фирмы уже передали в Минэнерго и перечень необходимых им мер поддержки), то для корпорации Мордашова (« Силовые машины ») и группы компаний Вексельберга ( «Ренова» ) ситуация выглядит по-другому.

Так или иначе, все они уже перечислили властям те меры помощи, которые помогут им пережить трудные времена. Наряду с перекредитацией в российских банках зарубежных долгов и предоставлением дополнительных кредитов просят отменить непременность предоставления госгарантий, поднять ввозные пошлины на товары конкурентов и ввести нулевые пошлины на сырье, а также хотят получать без конкурсов госзаказы… А «Ренова» еще просит запретить импорт в Россию напитков и воды — для поддержки «Байкал холдинга»…

Думаю, что их требования не напрасны: раз дожили до ограничений (благодаря внешней политике) — так помогайте! И наверняка им помогут.

На мой взгляд, не очень красиво со стороны американцев было включать в санкционный список крупных частных бизнесменов. Мне представляется, логика тут была такая: выбирали тех людей, судьба которых для российских властей чувствительна. В том смысле, что ограничения окажут влияние на занятость, доходы простых граждан…

К слову, условие по снижению контроля Дерипаски над Русалом, думаю, так же малоприемлемо для Кремля, как и остальные требования: выполнить его означает признать тот факт, что США через санкции могут оказывать давление на Россию и бизнес в стране. Так что уверен: придется-таки государству раскошелиться и помогать олигархам.

Плохо это в том смысле, что все средства пойдут на поддержку экономики в тех формах, в которых она существует в настоящий момент. Между тем другие ее сектора и без того находятся в менее привилегированном положении. Взять хотя бы сектор инновационный. О нем в последнее время хорошо говорят, стараются помогать, но в реальности-то сделано пока очень мало.

Первостепенная задача, которая стоит перед нашим государством, на мой взгляд, — уменьшить свое участие в экономике. Понять наконец, что будущее экономики в большой степени зависит от малого бизнеса, где много инновационных идей, где хорошо работает конкуренция… Для сравнения: доля малого бизнеса в ВВП нашей страны — 20%, а в Германии — 70%. О чем это говорит?

Поэтому, если бы решение зависело от меня, я бы не стал помогать олигархам. Мне кажется, было бы целесообразнее менять внешнюю политику, больше считаться с интересами крупных держав, которые располагают современными технологиями, необходимыми для развития российской экономики. При этом я имею в виду не только западные страны — еще и Японию , и Южную Корею … На мой взгляд, пора уже заглянуть в будущее.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018 под заголовком «Олигархи просят помощи».