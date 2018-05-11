Школа Маттео Лаи: очень простой пирог

Вам понадобится:

мука — 600 г молоко — 580 г яйцо — 1 шт.

свежие дрожжи — 30 г картофельные хлопья — 100 г сахар — 70г соль — 20 г растительное масло — 100 г кунжут — 5 г сыр гауда — 450 г колбаски острые — 200 г Приготовление:

Миксером смешайте муку, картофельные хлопья, дрожжи, сахар. Добавьте яйцо, молоко комнатной температуры и в конце соль. Мешайте пять-шесть минут сначала медленно, а потом на максимальной скорости. Когда тесто будет однородным, посмотрите, достаточно ли оно эластичное. Если да, то самое время добавить растительное масло, мешайте еще две-три минуты. Вытащите из миксера и дай отдохнуть под пленкой десять минут. После этого сформируйте шарики по 100 г руками, смазанными маслом, нафаршируйте каждый шарик кубиком из гауды и слайсом из колбасок. Выложите на круглую форму для запекания как соты, дайте отдохнуть, чтобы тесто поднялось. Когда поднимется, смажьте булочки желтком и молоком, добавьте сверху кунжут, запекайте при 180 градусах 25 минут.

Вот и все, пирог готов! Подойдет и для завтрака, и для полдника. Особенно такой пирог нравится детишкам.