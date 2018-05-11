Ещё
Канал Fox закрыл сериалы «Последний человек на Земле» и «Бруклин 9-9»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канал Fox закрыл сериалы «Последний человек на Земле» и «Бруклин 9-9» 

DTF.RU 56 минут назад
Фото: DTF.RU
Но у их фанатов ещё есть шансы увидеть продожение.
В 2015 году «Последний человек на Земле» наделал немало шума благодаря своей (понятной из названия) концепции, которая просуществовала всего несколько эпизодов — дальше сообщество людей, переживших конец света, начало стремительно расти, а шоу потеряло почти весь свой первоначальный шарм.
Тем не менее «Последний человек на Земле» всё-таки продержался четыре сезона. Более того, у авторов были надежды и на пятый, однако Fox внезапно решил закрыть сериал.
Для фанатов это особенно неприятный поворот, так последний эпизод, вышедший 6 мая, оставил после себя клиффхэнгер.
По данным The Hollywood Reporter, однокамерная комедия с 22 минутными эпизодами может найти себе новый дом в онлайн-кинотеатре Hulu. Создатели сериала надеются на то, что им позволят доснять короткий сезон, завершающий все основные сюжетные линии.
Кроме того, в Fox приняли решение закрыть и «Бруклин 9-9» — комедию про полицейских в стиле британского «Офиса». Шоу продержалось в эфире пять лет (и прошло знаковую отметку в 99 серий), а его последний эпизод выйдет в эфир 20 мая.
У комедии с Энди Сэмбергом в главной роли тоже есть шансы на сделку с Hulu. Variety считает, что сериалом также может заинтересоваться и NBC.
#сериалы
DTF.RU: последние новости
Авторы Darkest Dungeon представили третье платное DLC под названием The Color of Madness «Эй, Walmart, пара замечаний»: как Bethesda обыграла «утечку» Rage 2 Исполнитель роли Кратоса из God of War читает плохие «отцовские» шутки голосом бога войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»837
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1201
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»85
Самойлова выступила в полуфинале «Евровидения»105
Доллару решили положить конец230
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение