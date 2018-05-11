Ничего лишнего: 6 легких блюд из творога

Тирамису Время приготовления:30 минут Калорийность:197 Ккал Вам понадобится: яйца — 1 шт. сахарная пудра — 10 г обезжиренный творог 0,1% — 100 г черный кофе — 25 мл печенье «Дамские пальчики» — 2 шт. апельсиновый ликер — 3 капли какао-порошок для украшения Приготовление: Отделить белок от желтка (яйцо холодное). Желток взбить добела миксером с сахарной пудрой, вмешать творог. Отдельно взбить белки до пиков. Смешать аккуратно белки с желтками. Печенье окунуть в смесь крепкого кофе с ликером, затем разрезать печенье вдоль и на несколько кусочков. Положить половину кусочков печенья на дно креманки или стакана, сверху до половины яичную массу, затем оставшееся печенье и так далее. Убрать в холодильник, при подаче посыпать какао. Шоколадный чизкейк диетический Время приготовления:10 минут Калорийность:144 Ккал Вам понадобится: обезжиренный творог 0,1% — 100 г обезжиренное молоко — 25 мл сахарная пудра — 10 г какао-порошок — 10 г корица — щепотка агар-агар — 3 г вода — 50 мл Приготовление: Агар-агар замочить в холодной воде, как следует размешать, затем довести смесь до кипения, помешивать, чтобы он полностью растворился. Оставить охлаждаться до температуры 50 градусов. Миксером взбить вместе творог, какао, молоко, сахарную пудру, корицу, ванилин. Добавить агар-агар с водой, размешать, перелить в форму и отправить в холодильник застывать. При подаче сверху посыпать какао. Лучше чизкейк делать сразу в круглой съемной форме и нарезать затем на треугольники. Брускетта с творогом и томатами Время приготовления:10 минут Калорийность:257 Ккал Вам понадобится: помидоры — 50 г хлеб цельнозерновой — 100 г творог нежирный — 50 г свежая зелень — несколько веточек соль и перец — по вкусу Приготовление: Хлеб подсушить в тостере или в духовке. Томаты нарезать, творог раскрошить вилкой. Смешать творог с томатами и нарезанной зеленью, посолить и поперчить по вкусу. Выложить творог с томатами на хлеб. Творожный мусс с ягодами Время приготовления:5 минут Калорийность: 224 Ккал Вам понадобится: творог обезжиренный — 100 г замороженные ягоды (микс или клубника) — 100 г сахар — 1 ч. ложка свежие ягоды для украшения свежая мята для украшения Приготовление: Взбить творог, мед и размороженные ягоды в блендере. Разложить по прозрачным стаканам, украсить сверху свежими ягодами и веточкой мяты. Салат с творогом Время приготовления:10-15 минут Калорийность: 71Ккал Вам понадобится: творог обезжиренный рассыпчатый — 100 г помидоры черри или обычные — 2-7 шт. листья любимого салата — пучок специи и соль— по вкусу масло растительное Приготовление: Нарезать крупно большие помидоры или черри на четвертинки, нарвать зелень, в отдельной миске размять творог и насыпать к зелени и помидорам. Добавить специи и масло. Перемешать аккуратно. Творожный паштет Время приготовления:10-15 минут Калорийность: 130 Ккал Вам понадобится: творог обезжиренный — 500 г зелень любая растительное масло — 1 ст. ложка обезжиренная сметана — 1 ст. ложка многозерновой хлеб или чипсы зерновые Приготовление: Нарезать мелко зелень и взбить ее и творог с помощью блендера до однородной массы. Добавить туда сметану и растительное масло, еще раз взбить. Для тех, кто любит поострее, можно положить в блендер пару долек чеснока. Паштет переложить в стерильную банку с бюгельным замком и по желанию намазывать на хлеб, поджаренный в тостере, или на зерновые хлебцы. Фото: Shutterstock