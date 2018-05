Чехия — Россия: победная шайба Пастрняка. Видео

Чехия обыграла Россию в овертайме матча группового турнира чемпионата мира — 4:3. Победная шайба на счету нападающего Давида Пастрняка. Форвард «Бостона» проводил на турнире дебютную игру.

Трансляция матча Чехия — Россия // Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

ICYMI: Watch David Pastrnak do a little tic-tac-toe of his own and picks up the win for @narodnitym in OVERTIME! #IIHFWorlds #CZEvsRUS pic.twitter.com/5eHUNiBh52

— IIHF (@IIHFHockey) 10 мая 2018 г.