NASA начнет испытания «бесшумного» сверхзвукового самолета. Он долетит из Лондона до Нью‐Йорка за 3 часа

Американское космическое агентство NASA совместно с «Lockheed’s Skunk Works» разрабатывает сверхзвуковой самолет со смягченным «звуковым ударом». По планам ученых первые пилотажные испытания должны пройти в 2021 году. Предварительно, в ноябре этого года, NASA собирается изучить общественное мнение, сообщила Daily Mail.

По заверениям агентства, самолет сможет развивать скорость в 1770 км/ч (1100 миль/ч) на высоте до 16 км и преодолевать расстояние от Лондона до Нью-Йорка

всего за три часа.

Фото: NASA

Проект получил название QueSST (от англ. Quiet Supersonic Transport — бесшумный сверхзвуковой транспорт) LBFD (англ.

low-boom

flight demostrator — прототип летательного аппарата (ЛА) со смягченным «звуковым ударом») и, по замыслам разработчиков, должен снизить уровень шума, связанного со сверхзвуковыми перелетами, на 60 dBA.

QueSST — это новейший проект

Х-серии

(серия экспериментальных самолетов и ракет, используемых для проверки и оценки новых технологий и аэродинамических концепций). Обозначение буквой «X» латинского алфавита в американской системе именований ЛА отражает их исследовательское назначение.

Данный проект — это лишь прототип, с помощью которого мы сможем оценить общественную реакцию

— ведущий исследователь NASA Ларри Клайатт.

Команда разработчиков надеется снизить громкость «звукового удара» до глухого хлопка, похожего на раскаты грома в отдалении или звука захлопнувшейся на улице двери.

В испытаниях, запланированных на ноябрь, будет участвовать, сверхзвуковой реактивный

истребитель-штурмовик. Испытания пройдут рядом с побережьем островного городка Галвестон , недалеко от Хьюстона, штат Техас. Пикируя с высоты в 15 км,

ненадолго преодолеет звуковой барьер, что вызовет «звуковой удар», схожий с тем, что будут производить машины проекта QueSSD.

«Это поистине захватывает дух и, я думаю, обитатели Галвестона отнесутся к событию с не меньшим энтузиазмом», — считает Клайатт.

Из истории сверхзвуковых полетов

Начало эпохе сверхзвука положил полет Чака Йегера на самолете

с реактивным двигателем, который был спроектирован и построен в 1945 году. На нем пилот достиг скорости около 1600 км/ч в 1948 году, впервые преодолев звуковой барьер.

Первым сверхзвуковым пассажирским авиалайнером считается «Конкорд», который эксплуатировался с 1976 по 2003 года.

Он совершил свой первый полет в 1969, но, до перевозки пассажиров, прошло еще семь лет испытаний.

«Конкорд» развивал максимальную скорость, более чем в два раза превышающую скорость звука (2.04 числа Маха или 2180 км/ч на крейсерской высоте), и мог вместить от 92 то 128 пассажиров. «Конкорд» — один из двух сверхзвуковых лайнеров, использовавшихся для коммерческих авиаперевозок.

Второй — построенный в СССР

ТУ-144, который использовался гораздо меньше

из-за проблем связанных с безопасностью и стоимостью обслуживания.

«Конкорд» разрабатывался и производился совместными усилиями «Aerospatiale» и «British Aircraft Corporation» ( BAC ) в рамках

англо-французских

соглашений. Название «Конкорд» (фр. гармония, союз) отражает сотрудничество Франции Соединенного Королевства при разработке проекта. Всего было построено двадцать самолетов, в том числе, шесть прототипов.

Air France (AF) и British Airways (BA) получили по 7 машин. Исследования и разработка оказались крайне убыточными, поэтому компании выкупили 9 самолетов с огромной скидкой, а пять и вовсе получили по символической цене в 1 франк и 1 фунт соответственно.

Полеты Конкордов были прекращены в 2003 году, в связи с общим сокращением рынка коммерческих авиаперевозок, терактов 11 сентября в Нью-Йорке

и решением компании Airbus (наследница Aerospatiale и BAC) не продолжать техническую поддержку выпущенных самолетов.

Каким образом NASA собирается снизить шум?

Во время полетов традиционных сверхзвуковых самолетов, элементы фюзеляжа создают ударные волны, которые расходятся от носа и хвоста, эти волны называются головной и хвостовой ударной волной соответственно. Когда эти волны достигают земли, давление воздуха быстро нарастает, затем снижается, а затем возрастает вновь. Именно эти физические процессы вызывают классический двойной хлопок «звукового удара».

Фото: NASA

Создание самолета более продолговатой и тонкой формы — лучший способ генерировать более слабые и равномерные атмосферные колебания, которые не будут формировать столь мощные ударные волны.

Удлинение носовой части, с целью разбить головную волну на несколько более слабых — особенно эффективно.

Это снизит и распределит начальный пик воздушного давления, что смягчит первый хлопок.

Бюджетная поддержка

Концепция «смягченного звукового удара» NASA получила одобрение в проекте бюджета, выпущенного

Административно-Бюджетным

Аэрокосмическое агентство получит 19,9 миллиарда долларов на следующий год, на 500 миллионов долларов больше, чем в предыдущем.

Разработка экспериментального сверхзвукового самолета, который совершит свой первый полет в 2021 году, будет профинансирована полностью. Этот самолет откроет для американских компаний новый рынок производства более быстрых коммерческих авиалайнеров, что поспособствует созданию рабочих мест, а также снизит продолжительность международных перелетов в два раза

— авторы крайнего проекта бюджета.

После проведения тендера, победившая компания должна будет к 2019 году предоставить подробный план производства.