NASA начнет испытания «бесшумного» сверхзвукового самолета. Он долетит из Лондона до Нью‐Йорка за 3 часа 

Американское космическое агентство NASA совместно с «Lockheed’s Skunk Works» разрабатывает сверхзвуковой самолет со смягченным «звуковым ударом». По планам ученых первые пилотажные испытания должны пройти в 2021 году. Предварительно, в ноябре этого года, NASA собирается изучить общественное мнение, сообщила Daily Mail.
По заверениям агентства, самолет сможет развивать скорость в 1770 км/ч (1100 миль/ч) на высоте до 16 км и преодолевать расстояние от Лондона до Нью-Йорка
всего за три часа.
Фото: NASA
Проект получил название QueSST (от англ. Quiet Supersonic Transport — бесшумный сверхзвуковой транспорт) LBFD (англ.
low-boom
flight demostrator — прототип летательного аппарата (ЛА) со смягченным «звуковым ударом») и, по замыслам разработчиков, должен снизить уровень шума, связанного со сверхзвуковыми перелетами, на 60 dBA.
QueSST — это новейший проект
Х-серии
(серия экспериментальных самолетов и ракет, используемых для проверки и оценки новых технологий и аэродинамических концепций). Обозначение буквой «X» латинского алфавита в американской системе именований ЛА отражает их исследовательское назначение.
Данный проект — это лишь прототип, с помощью которого мы сможем оценить общественную реакцию
— ведущий исследователь NASA Ларри Клайатт.
Команда разработчиков надеется снизить громкость «звукового удара» до глухого хлопка, похожего на раскаты грома в отдалении или звука захлопнувшейся на улице двери.
В испытаниях, запланированных на ноябрь, будет участвовать, сверхзвуковой реактивный
истребитель-штурмовик. Испытания пройдут рядом с побережьем островного городка Галвестон, недалеко от Хьюстона, штат Техас. Пикируя с высоты в 15 км,
ненадолго преодолеет звуковой барьер, что вызовет «звуковой удар», схожий с тем, что будут производить машины проекта QueSSD.
«Это поистине захватывает дух и, я думаю, обитатели Галвестона отнесутся к событию с не меньшим энтузиазмом», — считает Клайатт.
Из истории сверхзвуковых полетов
Начало эпохе сверхзвука положил полет Чака Йегера на самолете
с реактивным двигателем, который был спроектирован и построен в 1945 году. На нем пилот достиг скорости около 1600 км/ч в 1948 году, впервые преодолев звуковой барьер.
Первым сверхзвуковым пассажирским авиалайнером считается «Конкорд», который эксплуатировался с 1976 по 2003 года.
Он совершил свой первый полет в 1969, но, до перевозки пассажиров, прошло еще семь лет испытаний.
«Конкорд» развивал максимальную скорость, более чем в два раза превышающую скорость звука (2.04 числа Маха или 2180 км/ч на крейсерской высоте), и мог вместить от 92 то 128 пассажиров. «Конкорд» — один из двух сверхзвуковых лайнеров, использовавшихся для коммерческих авиаперевозок.
Второй — построенный в СССР
ТУ-144, который использовался гораздо меньше
из-за проблем связанных с безопасностью и стоимостью обслуживания.
«Конкорд» разрабатывался и производился совместными усилиями «Aerospatiale» и «British Aircraft Corporation» (BAC) в рамках
англо-французских
соглашений. Название «Конкорд» (фр. гармония, союз) отражает сотрудничество Франции и Соединенного Королевства при разработке проекта. Всего было построено двадцать самолетов, в том числе, шесть прототипов.
Air France (AF) и British Airways (BA) получили по 7 машин. Исследования и разработка оказались крайне убыточными, поэтому компании выкупили 9 самолетов с огромной скидкой, а пять и вовсе получили по символической цене в 1 франк и 1 фунт соответственно.
Полеты Конкордов были прекращены в 2003 году, в связи с общим сокращением рынка коммерческих авиаперевозок, терактов 11 сентября в Нью-Йорке
и решением компании Airbus (наследница Aerospatiale и BAC) не продолжать техническую поддержку выпущенных самолетов.
Каким образом NASA собирается снизить шум?
Во время полетов традиционных сверхзвуковых самолетов, элементы фюзеляжа создают ударные волны, которые расходятся от носа и хвоста, эти волны называются головной и хвостовой ударной волной соответственно. Когда эти волны достигают земли, давление воздуха быстро нарастает, затем снижается, а затем возрастает вновь. Именно эти физические процессы вызывают классический двойной хлопок «звукового удара».
Фото: NASA
Создание самолета более продолговатой и тонкой формы — лучший способ генерировать более слабые и равномерные атмосферные колебания, которые не будут формировать столь мощные ударные волны.
Удлинение носовой части, с целью разбить головную волну на несколько более слабых — особенно эффективно.
Это снизит и распределит начальный пик воздушного давления, что смягчит первый хлопок.
Бюджетная поддержка
Концепция «смягченного звукового удара» NASA получила одобрение в проекте бюджета, выпущенного
Административно-Бюджетным
Управлением США в феврале.
Аэрокосмическое агентство получит 19,9 миллиарда долларов на следующий год, на 500 миллионов долларов больше, чем в предыдущем.
Разработка экспериментального сверхзвукового самолета, который совершит свой первый полет в 2021 году, будет профинансирована полностью. Этот самолет откроет для американских компаний новый рынок производства более быстрых коммерческих авиалайнеров, что поспособствует созданию рабочих мест, а также снизит продолжительность международных перелетов в два раза
— авторы крайнего проекта бюджета.
После проведения тендера, победившая компания должна будет к 2019 году предоставить подробный план производства.