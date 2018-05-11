Рустэма Хамитова попросили построить детский сад в уфимском Баланово

Глава региона сегодня провел личный прием граждан. Две мамы из Дёмского района обратились с просьбой оказать содействие в строительстве детского сада в посёлке Баланово. Там, по их словам, за последние годы построено много жилья, и теперь остро стоит вопрос с обустройством детей. Добираться до образовательных учреждений затруднительно, особенно в час пик. Рустэм Хамитов поручил проанализировать потребность посёлка в дошкольном учреждении и приступить к его проектированию.

Сегодня большая часть вопросов касалась сферы образования. К примеру, преподаватель УГНТУ предложил создать Ассоциацию педагогов, которая будет заниматься подготовкой «олимпиадников». По его словам, одаренные дети уезжают из республики, поскольку в других регионах им выплачивают стипендии и высокие премиальные за победу в интеллектуальных состязаниях. Рустэм Хамитов заявил: нужно сократить «утечку мозгов»