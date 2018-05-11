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Рустэма Хамитова попросили построить детский сад в уфимском Баланово
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Рустэма Хамитова попросили построить детский сад в уфимском Баланово 

Башкирское спутниковое телевидение 1 час назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Глава региона сегодня провел личный прием граждан. Две мамы из Дёмского района обратились с просьбой оказать содействие в строительстве детского сада в посёлке Баланово. Там, по их словам, за последние годы построено много жилья, и теперь остро стоит вопрос с обустройством детей. Добираться до образовательных учреждений затруднительно, особенно в час пик. Рустэм Хамитов поручил проанализировать потребность посёлка в дошкольном учреждении и приступить к его проектированию.
Сегодня большая часть вопросов касалась сферы образования. К примеру, преподаватель УГНТУ предложил создать Ассоциацию педагогов, которая будет заниматься подготовкой «олимпиадников». По его словам, одаренные дети уезжают из республики, поскольку в других регионах им выплачивают стипендии и высокие премиальные за победу в интеллектуальных состязаниях. Рустэм Хамитов заявил: нужно сократить «утечку мозгов»
Айнур Гумеров, старший преподаватель кафедры технологии нефти и газа УГНТУ: «Двое наших олимпиадников выступают сейчас за Мордовию. Есть такие случаи, когда талантливые ребята уезжают от нас».
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