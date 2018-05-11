«Неестественно выглядят зубы»: в Сети обсудили виниры Валерии

Зубы певицы Валерии внезапно стали предметом обсуждения в Инстаграме. Поклонники артистки решили, что слишком выбеленные виниры портят ее образ. Кроме того, Валерии посоветовали набрать несколько килограммов веса.

Певица Валерия, которая недавно отметила 50-летний юбилей, обычно вызывает только восхищение и восторг публики. После тяжелого брака с Александром Шульгиным в ее жизни наконец воцарились любовь и счастье, чему очень радуются поклонники артистки. Казалось бы, все в ней идеально: шикарная фигура, красивое лицо, талант, любящая семья, доброе сердце. И вот наконец подписчики Инстаграма народной артистки России нашли в ней изъян. Причиной критики стали виниры, которые, по мнению комментаторов в Сети, установила на зубы Валерия. Многие решили, что их цвет выглядит неестественно и портит улыбку и в целом образ признанной красавицы.

Это все поклонники Валерии разглядели на ее недавнем фото в Инстаграме. Певица широко улыбается на снимке, расположившись на заднем сиденье автомобиля в клетчатом пиджаке. Кроме того, некоторые решили, что тщательно следящей за фигурой Валерии не помешало бы поправиться. «Шея, как у гусенка» «Красивая женщина, но цвет виниров во рту совсем искусственно смотрится» «Зубы неестественно выглядят. Понаделали виниров, и все теперь с одинаковыми улыбками» «Ой, ну надо хоть немного массу набрать. Одни глаза остались»

При этом истинные поклонники Валерии в очередной раз восхитились ее красотой и элегантностью. Они отметили, что возраст не властен над их любимицей. «Шикарная, как всегда» «Просто куколка! Счастливая, позитивная, поэтому и молодая!» «Вы все молодеете. И помада классная очень» «Ах, эти глаза бездонные. Восхищаюсь вашей красотой»