Де Хеа впервые выиграл «Золотую перчатку» АПЛ

Вратарь « Манчестер Юнайтед » Давид де Хеа оставил свои ворота неприкосновенными в выездном поединке 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).

Этот матч стал для испанского голкипера 18-м в нынешнем сезоне АПЛ, в котором он не пропустил ни одного гола. Таким образом, де Хеа впервые в карьере выиграл «Золотую перчатку» английского первенства. Ближайшим преследователем вратаря «красных дьяволов» является Эдерсон Мораес из «Манчетсер Сити» (16).

Фото доступно на официальной странице АПЛ в социальной сети «Инстаграм».