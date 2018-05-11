Де Хеа впервые выиграл «Золотую перчатку» АПЛ 

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа оставил свои ворота неприкосновенными в выездном поединке 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).
Этот матч стал для испанского голкипера 18-м в нынешнем сезоне АПЛ, в котором он не пропустил ни одного гола. Таким образом, де Хеа впервые в карьере выиграл «Золотую перчатку» английского первенства. Ближайшим преследователем вратаря «красных дьяволов» является Эдерсон Мораес из «Манчетсер Сити» (16).
Фото доступно на официальной странице АПЛ в социальной сети «Инстаграм».