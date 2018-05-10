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Украинским женщинам разрешат работать шахтерами и носить тяжести
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Украинским женщинам разрешат работать шахтерами и носить тяжести 

BFM.RU 1 час назад
Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде отменить запрет для женщин на работу с вредными и тяжёлыми условиями труда и на подземных работах.
Соответствующий законопроект утвержден на заседании правительства Украины в Киеве, передает «Интерфакс».
В частности, законопроектом предлагается изъять из Кодекса законов о труде статью, которой запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда.
Также предлагается упразднить норму о запрете привлекать женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.
Кроме того, кабинет министров предлагает Раде денонсировать Конвенцию №45 Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода.
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