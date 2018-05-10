Украинским женщинам разрешат работать шахтерами и носить тяжести

Соответствующий законопроект утвержден на заседании правительства Украины в Киеве, передает «Интерфакс»

В частности, законопроектом предлагается изъять из Кодекса законов о труде статью, которой запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда.

Также предлагается упразднить норму о запрете привлекать женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Кроме того, кабинет министров предлагает Раде денонсировать Конвенцию №45 Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода.