ОАЭ включили в список поддерживающие терроризм иранские организации

ДОХА , 10 мая — РИА Новости . Правительство ОАЭ выпустило в четверг указ, согласно которому девять иранцев и иранских организаций попадают в сформированный ими список лиц и организаций, поддерживающих терроризм, сообщило эмиратское агентство новостей WAM.

"Это решение принято в связи с желанием ОАЭ нанести урон сетям, связанным с финансированием терроризма", — говорится в указе правительства.

Власти ОАЭ утверждают, что внесенные ими в список люди и организации «покупали и продавали миллионы долларов для Корпуса стражей исламской революции Ирана с целью дестабилизировать обстановку в регионе». По информации правительства, внесение их в список «стало результатом плодотворного сотрудничества с США ».