Компания построила бункеры для хранения 7% биткоинов мира

Около 7% всех биткоинов, добытых к настоящему моменту хранятся в холодных хранилищах компании Харо, для организации которых она использует охраняемые бункеры на пяти континентах, передает Bloomberg

По данным издания, за четыре года, с момента, когда Харо начала предоставлять такие услуги, объем депозитов превысил суммы, которыми распоряжаются 98% американских банков. Речь, если переводить по нынешнему курсу, идет о $10 млрд

Холодным хранилищем называются серверы, не подключенные к сети. Это сводит к минимуму угрозу кражи. Чтобы получить биткоины из этого хранилища клиенту надо подождать несколько дней — компания должна проверить его личность и подлинность запроса на перевод криптовалюты. После этого представитель компании вручную подписывает транзакции приватными ключами, находящимися в разных локациях.

Компания Харо основана аргентинцем Венцесом Касаресом. По мнению экспертов, если владелец биткоинов не хранит ключи у себя, он хранит их в Харо.

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