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Международная версия Closers скоро пополнится новым персонажем
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Международная версия Closers скоро пополнится новым персонажем 

MMO13 1 час назад
Фото: MMO13
Совсем скоро на сервера международной версии анимешной Action / MMORPG Closers будет установлено обновление, добавляющее персонажа «Harpy» в игру. Это воин-разбойник, владеющий превосходным стилем рукопашного боя с сотнями различных приёмов. Персонаж появится 22 мая.
«…Знойная и подлая Гарпия продемонстрирует свою мощь тяжёлых ударов и заряженных энергией карточных атак. Бывшая «Призрачный вор» использовала свои способности профессионального похитителя ценных предметов, но была поймана на краже из Vulture Corp и затем принуждена стать новой «тенью» команды Wolf Dogs».
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