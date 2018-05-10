Международная версия Closers скоро пополнится новым персонажем

Совсем скоро на сервера международной версии анимешной Action / MMORPG Closers будет установлено обновление, добавляющее персонажа «Harpy» в игру. Это воин-разбойник, владеющий превосходным стилем рукопашного боя с сотнями различных приёмов. Персонаж появится 22 мая.

«…Знойная и подлая Гарпия продемонстрирует свою мощь тяжёлых ударов и заряженных энергией карточных атак. Бывшая «Призрачный вор» использовала свои способности профессионального похитителя ценных предметов, но была поймана на краже из Vulture Corp и затем принуждена стать новой «тенью» команды Wolf Dogs».