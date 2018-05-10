Анатолий Бышовец: «Дзюба или Заболотный? Оба в последнее время не оправдывали надежд»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от расширенного состава национальной команды на чемпионат мира-2018. Кандидаты на поездку на турнир будут оглашены завтра, 11 мая, в 13.00 по московскому времени.

Дзюба. Глушаков. Дзагоев. Интриги списка Черчесова

— Возможные вызова Ташаева и Чалова — аванс, или они смогут конкурировать за место в составе?

— Я думаю, что необходимость в этом есть прямая. Их игра в принципе связана с перспективой. Это не сегодняшние кандидаты в основной состав и таких игроков достаточно у нас. Важно для тренеров, видеть какими эти игроки будут. К сожалению, три иностранных специалиста и Слуцкий, которые тренировали сборную, они работали по инерции. Смена поколений неизбежно приводит к тому, что надо находить сочетание опыта и целеустремленности у молодых игроков.

— Кого вы бы предпочли в роли следующего форварда за Смоловым — Чалова, Заболотного или Дзюбу?

— Они в последних матчах не оправдывали надежд по разным причинам. Оценивать нужно во время тренировочного процесса.

— Плохая форма Глушакова — причина не приглашать хавбека в сборную?

— Если речь идет о физическом состоянии, то думаю, что Черчесов разговаривает с ним по этому поводу. Но не должно вызывать никаких сомнений, что за месяц он восстановит свою готовность. Всё зависит от того, насколько на него рассчитывает главный тренер.

— Черышев сейчас помощник сборной?

— Он не реализовал своих возможностей. Я его, как и Кокорина и Смолова, видел по молодежным командам, они производили очень хорошее впечатление. Но как смогли реализовать свой потенциал. Это вопрос. Потенциал у Дениса есть, он может продублировать позицию, но рассматривать его как игрока основного состава не могу.

— Нужен игрок, который будет очень хорош в отборе. У нас есть такие футболисты?

— Целая группа есть. Я думаю, что достаточно перспективная. Здесь можно говорить и о блоковых сочетаниях. Два Миранчука, Зобнин — Глушаков, Кузяев — Головин. У меня только нет уверенности, что каждый сыграет на должном уровне, в силу возраста и отсутствия опыта.

У нас ведь есть еще одна проблема. Мы оцениваем игроков по внутреннему чемпионату. Матчи в Лиге чемпионов наших клубов показали, что это совершенно другой уровень. Необходимо создать команду и настрой на достижение максимального результата. (Арман МКРТЧЯН)

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