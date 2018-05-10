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Автопробег под флагами России 9 мая наткнулся в Праге на митинг антикоммунистов
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Автопробег под флагами России 9 мая наткнулся в Праге на митинг антикоммунистов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Праге 9 мая пересеклись автопробег русскоязычных жителей города и митинг против премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Митинг на Вацлавской площади проходил под антикоммунистическими лозунгами, пишет EADaily.
Машины участников автопробега были украшены георгиевскими ленточками, флагами России и Украины, на автомобилях были надписи «1941 — 1945», «Гитлер — чмо», «Ленинград».
Митингующие начали кричать «Чехия — это не Россия!», оскорблять участников автопробега, срывать флаги, пишет novinky.cz.
В ситуацию вмешалась полиция, после чего автопробег смог покинуть площадь.
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