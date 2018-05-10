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Минфин понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году до 2,8%
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Минфин понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году до 2,8% 

Национальная Служба Новостей 8 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Такие данные содержатся в проекте поправок в бюджет.
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