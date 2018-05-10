​Член правления «Барселоны»: «Если Юмтити захочет уйти, клуб не станет ему мешать» 

В правлении «Барселоны» обсудили слухи, связанные с интересом к Юмтити ряда топ-клубов. В их числе до недавних пор был и "Манчестер Юнайтед", однако он, по слухам, уже охладил интерес к защитнику.
"Если Юмтити захочет уехать, он сможет это сделать, а мы будем вынуждены это принять. Но думаю, что Сами останется — это и его желание, и наше. Мы найдем решение, которое удовлетворит все стороны", — отмечается в заявлении.
Самюэль Юмтити перешёл в «Барселону» из французского «Лиона» летом 2016 года за 25 миллионов евро.