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​Член правления «Барселоны»: «Если Юмтити захочет уйти, клуб не станет ему мешать»
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​Член правления «Барселоны»: «Если Юмтити захочет уйти, клуб не станет ему мешать» 

Евро-футбол.Ру 13 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В правлении «Барселоны» обсудили слухи, связанные с интересом к Юмтити ряда топ-клубов. В их числе до недавних пор был и "Манчестер Юнайтед", однако он, по слухам, уже охладил интерес к защитнику.
"Если Юмтити захочет уехать, он сможет это сделать, а мы будем вынуждены это принять. Но думаю, что Сами останется — это и его желание, и наше. Мы найдем решение, которое удовлетворит все стороны", — отмечается в заявлении.
Самюэль Юмтити перешёл в «Барселону» из французского «Лиона» летом 2016 года за 25 миллионов евро.
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