​Член правления «Барселоны»: «Если Юмтити захочет уйти, клуб не станет ему мешать»

В правлении «Барселоны» обсудили слухи, связанные с интересом к Юмтити ряда топ-клубов. В их числе до недавних пор был и "Манчестер Юнайтед" , однако он, по слухам, уже охладил интерес к защитнику.

"Если Юмтити захочет уехать, он сможет это сделать, а мы будем вынуждены это принять. Но думаю, что Сами останется — это и его желание, и наше. Мы найдем решение, которое удовлетворит все стороны", — отмечается в заявлении.

Самюэль Юмтити перешёл в «Барселону» из французского «Лиона» летом 2016 года за 25 миллионов евро.