Якутия оказалась во власти паводка

В поселке Амга подтоплены 150 домов и 240 дворов. Виновницей несчастий жителей стала одноименная река. В Амге стал таять лед, образовались ледяные заторы и резко поднялся уровень воды — более чем на полтора метра, передает «МИР 24».

Из района экстренно эвакуированы 700 человек, 300 из них — дети. Те, кто не смог уехать к родственникам, размещены в пунктах временного пребывания.

Из Якутска в бедствующий район вылетела оперативная группа. В настоящее время 300 спасателей и подрывников борются с затором. Они взрывают ледяные глыбы у села Соморсун. Уже произведено более 14 подрывов. Чтобы сдвинуть лед, у них ушло семь тонн взрывчатого материала. В окрестностях также подтоплено четыре крупных участка автодороги. Глава района объявил режим ЧС муниципального характера.

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