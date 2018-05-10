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Якутия оказалась во власти паводка
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Якутия оказалась во власти паводка 

Мир24 14 минут назад
В поселке Амга подтоплены 150 домов и 240 дворов. Виновницей несчастий жителей стала одноименная река. В Амге стал таять лед, образовались ледяные заторы и резко поднялся уровень воды — более чем на полтора метра, передает «МИР 24».
Из района экстренно эвакуированы 700 человек, 300 из них — дети. Те, кто не смог уехать к родственникам, размещены в пунктах временного пребывания.
Из Якутска в бедствующий район вылетела оперативная группа. В настоящее время 300 спасателей и подрывников борются с затором. Они взрывают ледяные глыбы у села Соморсун. Уже произведено более 14 подрывов. Чтобы сдвинуть лед, у них ушло семь тонн взрывчатого материала. В окрестностях также подтоплено четыре крупных участка автодороги. Глава района объявил режим ЧС муниципального характера.
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