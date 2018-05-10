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Алиев заявил, что Азербайджан не откажется от принципиальной позиции по Карабаху
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Алиев заявил, что Азербайджан не откажется от принципиальной позиции по Карабаху 

ТАСС 14 минут назад
БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая в четверг в Баку на церемонии, посвященной 95-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева.
"Наша принципиальная позиция по карабахскому конфликту остается неизменной.
Конфликт должен быть урегулирован только на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, четыре резолюции Совета Безопасности ООН (все приняты в 1993 году — прим. ТАСС) должны быть выполнены", — сказал президент Азербайджана. По его словам, иных путей урегулирования конфликта нет.
"Территориальная целостность Азербайджана не является, никогда не была и не будет темой переговоров. Азербайджанский народ никогда не позволит создать на своей земле второе армянское государство. Если кто-то думает иначе, то, считаю, он живет напрасными иллюзиями", — подчеркнул азербайджанский лидер. При этом он добавил, что территориальная целостность Азербайджана «должна быть восстановлена полностью и безоговорочно».
"Этого требуют справедливость и международное право. Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана", — отметил Алиев.
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