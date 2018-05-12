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Очередная творческая ярмарка прошла в Ставрополе
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Очередная творческая ярмарка прошла в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Городские мастерицы привезли на продажу свои изделия: игрушки, интерьерные куклы, блокноты, бижутерию и керамику ручной работы. На территории кофейни торговали горшечными растениями, детскими вигвамами, эксклюзивными носками и фермерскими сырами, приготовленными по классическим рецептам.
Ярмарка была ориентирована в первую очередь на мам с детьми. Пока малышей развлекали аниматоры в костюмах Фиксиков и Микки-Маусов, мамы слушали лекции и учились наносить макияж и аквагрим.
Приглашённые ораторы рассказали гостям, как превратить хобби в источник заработка, сделать свой блог в соцсетях привлекательным для покупателей, снимать качественные видеоролики без дорогостоящего оборудования, а главное, как совмещать бизнес и уход за детьми.
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