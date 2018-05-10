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Эмбер Херд была замечена в компании экс-бойфренда Хайди Клум Вито Шнабеля
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Эмбер Херд была замечена в компании экс-бойфренда Хайди Клум Вито Шнабеля 

Карельские вести 18 минут назад
Фото: Карельские вести
Эмбер Херд и Вито Шнабель Прошло три месяца после окончательного расставания Илона Маска и Эмбер Херд. И вот на днях 46-летний основатель компании Tesla вышел в свет с новой девушкой, 30-летней канадской певицей Граймс, а теперь и Эмбер вновь заставила говорить о своей личной жизни. В прессу попали кадры, сделанные папарацци в Нью-Йорке. На снимках 32-летняя актриса запечатлена на заднем сиденье автомобиля вместе с 31-летним арт-дилером Вито Шнабелем. На этих фото Эмбер выглядит немного сонной и не пытается скрыться от камер.
Эмбер Херд и Вито Шнабель Осенью прошлого года, напомним, стало известно о расставании Шнабеля и Хайди Клум после трех лет романа. А спустя неделю после обсуждения в прессе этой новости Вито арестовали по подозрению в хранении и распространении наркотиков. О дружбе Херд и Шнабеля не было известно, их не видели вместе раньше, как пишет западная пресса. К слову, свежие кадры, вызвавшие интерес таблоидов, папарацци сделали за два дня до выхода Эмбер на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2018.
Эмбер Херд
Вито Шнабель
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