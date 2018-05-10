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Россельхознадзор в Подмосковье обнаружил цветочный трипс в альстромериях из Италии
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Россельхознадзор в Подмосковье обнаружил цветочный трипс в альстромериях из Италии 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Россельхознадзор на фитосанитарном контрольном посту в Подмосковье выявил карантинный цветочный трипс в альстромериях из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«При досмотре срезов цветов альстромерии, происхождением Италия, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в ведомстве.
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