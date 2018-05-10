Россельхознадзор в Подмосковье обнаружил цветочный трипс в альстромериях из Италии

Россельхознадзор на фитосанитарном контрольном посту в Подмосковье выявил карантинный цветочный трипс в альстромериях из Италии . Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. «При досмотре срезов цветов альстромерии, происхождением Италия, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в ведомстве.