14-летний подросток пропал по дороге из школы домой в Новосибирске

Новосибирские волонтёры начали поиски 14-летнего Егора Истомина.

Последний раз мальчика видели 10 мая рядом с домом № 32 на проспекте Дзержинского в Новосибирске

«После школы поехал с другом в магазин, расстались на остановке ‘’Северная’’, живёт на ‘’Стадион Сибирь’’», — рассказал корреспонденту НГС координатор поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Алексей Романов

Романов уточнил, что раньше школьник не убегал, конфликтов в семье в последнее время тоже не было. Мобильный телефон мальчика отключился после 17:00.

Егор Истомин ростом 180 см, среднего телосложения, волосы у него русые, а глаза зелёные. На момент исчезновения на нём были тёмно-синяя вязаная шапка, тёмно-синяя куртка с красными рукавами, спортивные штаны чёрного цвета, синие кеды с белой подошвой и шнурками.

Волонтёры просят сообщать о местонахождении подростка в полицию по единому номеру 112 или на номера «ДоброСпас-Новосибирск»: 8-903-904-6585, 8-953-887-1777, 8-951-387-0758.

Напомним, в Новосибирске во время майских праздников 13-летний мальчик ушёл из школы и пропал.