Эксперт оценил очередной рост цен на нефть

Президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков в беседе с НСН оценил очередной рост цен на нефть.

По словам эксперта, возможное снижение объёма экспорта нефти из Ирана , являющегося третьим по объёму производства в ОПЕК , существенно влияет на рынок и провоцирует резкое повышение цен.

«Текущий уровень цен на нефть, скорее всего, временное явление. В среднесрочной перспективе вряд ли можно ожидать цену существенно выше $80 за баррель нефти Brent», — полагает Хайков.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,74% — до $77,78 за баррель.