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Эксперт оценил очередной рост цен на нефть
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Эксперт оценил очередной рост цен на нефть 

RT на русском 21 минуту назад
Президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков в беседе с НСН оценил очередной рост цен на нефть.
По словам эксперта, возможное снижение объёма экспорта нефти из Ирана, являющегося третьим по объёму производства в ОПЕК, существенно влияет на рынок и провоцирует резкое повышение цен.
«Текущий уровень цен на нефть, скорее всего, временное явление. В среднесрочной перспективе вряд ли можно ожидать цену существенно выше $80 за баррель нефти Brent», — полагает Хайков.
Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,74% — до $77,78 за баррель.
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