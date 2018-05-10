Как Егор Лигачев решил бороться с пьянством в СССР 

Егор Лигачеву, автору знаменитой антиалкогольной кампании. Егор Кузьмич выдал «путевку в жизнь» Борису Ельцину, вел тайные переговоры с Мао Цзэдуном и стоял у истоков создания нефтегазового благополучия России.
Китайское особое
В 1957-м году на тот момент секретарь Новосибирского обкома партии Егор Кузьмич Лигачев побывал в Китае. Встречался с Мао Цзэдуном, его будущим преемником Лю Шаоци, а также Чжоу Эньлаем. Через год в Китае начался «Большой скачок» — политическая и экономическая программа резкого подъема и модернизации, а потом и «Культурная революция». Прошло много лет, а Егор Кузьмич все еще неохотно вспоминает ту поездку и решительно не признается, о чем он беседовал с китайскими вождями, как бы намекая: «Да-да, все может быть». Публично Егор Кузьмич заявил: «Выполнял особое задание. Пока рано говорить какое». Подождем еще, что же.
Vive La Сибирь!
После смещения Хрущева, Лигачев, занимавший в ЦК КПСС должность зам. заведующего отделом пропаганды и агитации по РСФСР, написал письмо новому генсеку Леониду Брежневу. В письме Лигачев изложил просьбу отправить его на работу в… Сибирь. И в те годы, и сейчас номенклатура старается перебраться из провинции в столицы, а вот чтоб обратно!
Ответ формулировали месяц. В итоге Брежнев отпустил Лигачева работать первым секретарем Томского обкома КПСС. Когда, годы спустя, на Политбюро приняли постановление направить Егора Кузьмича послом в капиталистическую страну, он снова обратился к генсеку с той же просьбой: «Оставьте в Сибири». При Лигачеве, правившим в Томской области больше 17 лет, был возведен Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс — один из становых хребтов нынешней российской экономической модели.
Кооператив «Печора»
Громкая борьба с коррумпированными членами кооперативов изобретена не в наши дни. В каком-то смысле, у истоков подобных кампаний стоял Егор Кузьмич еще на заре возрождения российского капитализма.
Дело в том, что в начале Перестройки в ЦК КПСС существовало две группировки: либеральная и ортодоксальная. Первые ратовали за новые модели хозяйствования, вторые за укрепление и совершенствование прежних партийных методов управления. Тем временем, в стране росло кооперативное движение. В 1987 году руководителя старательной артели «Печора» Вадима Туманова (героя песен Владимира Высоцкого) неожиданно обвиняют в каких-то аферах с убийствами. Начинаются обыски, допросы. «Печора» была одним из флагманов отечественного кооперативного движения. За организацией показательного процесса против Туманова стоял, в том числе, Егор Лигачев. Обвинения против Туманова, в итоге, были сняты, но «Печору» все равно распустили «за нарушение пункта 9 типового устава артели старателей».
«Сухой закон»
«Если водка будет восемь, / Все равно мы пить не бросим. / Дружно скажем Ильичу: / «Нам и десять по плечу». / Ну, а если двадцать пять, / Будем снова Зимний брать», — в стране, где народ сочиняет такие куплеты, любой политик, пытающийся лоббировать жесткую антиалкогольную кампанию, обречен на непопулярность. Егор Лигачев был главным идеологом и организатором борьбы с пьянством, но окончательным злодеем в людской памяти не остался, хотя это была шестая и самая жесткая антиалкогольная кампания в истории России в XX веке. В результате «сухого закона» бюджет СССР ежегодно недополучал 10-12% налоговых поступлений, советский народ познал вкус лосьона «Огуречный» и одеколона «Тройной», у Горбачева появилось прозвище «Минеральный секретарь», а сам Егор Кузьмич обессмертил резиновую перчатку — она надевалась на трехлитровую банку, в которой бродили дрожжи, и постепенно поднималась: «Привет Лигачеву»! Споры о том, сколько в процессе бурной, но непродолжительной кампании вырубили виноградников, народилось новых детей, умерло от отравлений и спаслось от неминуемого цирроза печени, длятся многие годы. Общественный консенсус пока еще не достигнут. Инициатива Лигачева стала последней грандиозной общесоюзной идеологической, политической и экономической кампанией. На пике социалистического строительства боролись за целину, на излете — за трезвость. Недаром в фольклоре осталась особая память обо всех этих безалкогольных свадьбах, обществах трезвости и невероятное количество анекдотов: «Заходит взяткодатель к чиновнику, сует конверт с деньгами, а тот как заорет: „Немедленно отоприте дверь, а то подумают, что мы тут выпиваем!“.
Борис, ты не прав!
Удивительная вещь, но главный борец за народную трезвость протолкнул к вершине русской власти, вероятно, самого пьющего русского „царя“ со времен Петра I. Именно по рекомендации Лигачева будущий первый президент России в апреле 1985 года попал на работу в аппарат ЦК КПСС: „Масштабный человек. Наш человек“, — отзывался Егор Кузьмич о Ельцине. Как воинственному трезвеннику, при котором сначала в Томске, а потом по всей стране неистово боролись с алкогольными злоупотреблениями, приглянулся Ельцин — объяснить невозможно. Впрочем, спустя всего три года, в 1988 году, выступая на XIX партийной конференции, Лигачев бросит своему протеже с трибуны: „Борис, ты не прав!“ — обретя крылья, фраза навсегда улетит в народ.
Лекции по теории коммунизма
В 1989 году член Политбюро ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев отправился в турне по США с циклом лекций по теории коммунизма. Мероприятие помог организовать профессор Принстонского университета Стив Коткин, автор книги „Негражданское общество: 1989 год и схлопывание коммунистических истеблишментов“. А в качестве ответной любезности Лигачев сделал Коткину въезд в ранее „закрытый“ для иностранцев Томск.
Старейший депутат
В конце 90-х ушедший было на покой, Лигачев вернулся в большую политику. 19 декабря 1999 года Егор Кузьмич избирается Депутатом Государственной Думы третьего созыва от Томской области. По традиции, как старейший депутат, через месяц после выборов он открывает первое думское заседание в XXI веке. При всем желании, в этом трудно не разглядеть какой-то важный символ.