Как Егор Лигачев решил бороться с пьянством в СССР

Китайское особое

В 1957-м году на тот момент секретарь Новосибирского обкома партии Егор Кузьмич Лигачев побывал в Китае . Встречался с Мао Цзэдуном, его будущим преемником Лю Шаоци, а также Чжоу Эньлаем. Через год в Китае начался «Большой скачок» — политическая и экономическая программа резкого подъема и модернизации, а потом и «Культурная революция». Прошло много лет, а Егор Кузьмич все еще неохотно вспоминает ту поездку и решительно не признается, о чем он беседовал с китайскими вождями, как бы намекая: «Да-да, все может быть». Публично Егор Кузьмич заявил: «Выполнял особое задание. Пока рано говорить какое». Подождем еще, что же.

Vive La Сибирь!

После смещения Хрущева, Лигачев, занимавший в ЦК КПСС должность зам. заведующего отделом пропаганды и агитации по РСФСР, написал письмо новому генсеку Леониду Брежневу . В письме Лигачев изложил просьбу отправить его на работу в… Сибирь. И в те годы, и сейчас номенклатура старается перебраться из провинции в столицы, а вот чтоб обратно!

Ответ формулировали месяц. В итоге Брежнев отпустил Лигачева работать первым секретарем Томского обкома КПСС. Когда, годы спустя, на Политбюро приняли постановление направить Егора Кузьмича послом в капиталистическую страну, он снова обратился к генсеку с той же просьбой: «Оставьте в Сибири». При Лигачеве, правившим в Томской области больше 17 лет, был возведен Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс — один из становых хребтов нынешней российской экономической модели.

Кооператив «Печора»

Громкая борьба с коррумпированными членами кооперативов изобретена не в наши дни. В каком-то смысле, у истоков подобных кампаний стоял Егор Кузьмич еще на заре возрождения российского капитализма.

Дело в том, что в начале Перестройки в ЦК КПСС существовало две группировки: либеральная и ортодоксальная. Первые ратовали за новые модели хозяйствования, вторые за укрепление и совершенствование прежних партийных методов управления. Тем временем, в стране росло кооперативное движение. В 1987 году руководителя старательной артели «Печора» Вадима Туманова (героя песен Владимира Высоцкого) неожиданно обвиняют в каких-то аферах с убийствами. Начинаются обыски, допросы. «Печора» была одним из флагманов отечественного кооперативного движения. За организацией показательного процесса против Туманова стоял, в том числе, Егор Лигачев. Обвинения против Туманова, в итоге, были сняты, но «Печору» все равно распустили «за нарушение пункта 9 типового устава артели старателей».

«Сухой закон»

«Если водка будет восемь, / Все равно мы пить не бросим. / Дружно скажем Ильичу: / «Нам и десять по плечу». / Ну, а если двадцать пять, / Будем снова Зимний брать», — в стране, где народ сочиняет такие куплеты, любой политик, пытающийся лоббировать жесткую антиалкогольную кампанию, обречен на непопулярность. Егор Лигачев был главным идеологом и организатором борьбы с пьянством, но окончательным злодеем в людской памяти не остался, хотя это была шестая и самая жесткая антиалкогольная кампания в истории России в XX веке. В результате «сухого закона» бюджет СССР ежегодно недополучал 10-12% налоговых поступлений, советский народ познал вкус лосьона «Огуречный» и одеколона «Тройной», у Горбачева появилось прозвище «Минеральный секретарь», а сам Егор Кузьмич обессмертил резиновую перчатку — она надевалась на трехлитровую банку, в которой бродили дрожжи, и постепенно поднималась: «Привет Лигачеву»! Споры о том, сколько в процессе бурной, но непродолжительной кампании вырубили виноградников, народилось новых детей, умерло от отравлений и спаслось от неминуемого цирроза печени, длятся многие годы. Общественный консенсус пока еще не достигнут. Инициатива Лигачева стала последней грандиозной общесоюзной идеологической, политической и экономической кампанией. На пике социалистического строительства боролись за целину, на излете — за трезвость. Недаром в фольклоре осталась особая память обо всех этих безалкогольных свадьбах, обществах трезвости и невероятное количество анекдотов: «Заходит взяткодатель к чиновнику, сует конверт с деньгами, а тот как заорет: „Немедленно отоприте дверь, а то подумают, что мы тут выпиваем!“.

Борис, ты не прав!

Удивительная вещь, но главный борец за народную трезвость протолкнул к вершине русской власти, вероятно, самого пьющего русского „царя“ со времен Петра I. Именно по рекомендации Лигачева будущий первый президент России в апреле 1985 года попал на работу в аппарат ЦК КПСС: „Масштабный человек. Наш человек“, — отзывался Егор Кузьмич о Ельцине. Как воинственному трезвеннику, при котором сначала в Томске , а потом по всей стране неистово боролись с алкогольными злоупотреблениями, приглянулся Ельцин — объяснить невозможно. Впрочем, спустя всего три года, в 1988 году, выступая на XIX партийной конференции, Лигачев бросит своему протеже с трибуны: „Борис, ты не прав!“ — обретя крылья, фраза навсегда улетит в народ.

Лекции по теории коммунизма

В 1989 году член Политбюро ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев отправился в турне по США с циклом лекций по теории коммунизма. Мероприятие помог организовать профессор Принстонского университета Стив Коткин, автор книги „Негражданское общество: 1989 год и схлопывание коммунистических истеблишментов“. А в качестве ответной любезности Лигачев сделал Коткину въезд в ранее „закрытый“ для иностранцев Томск.

Старейший депутат