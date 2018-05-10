Из Индии в Россию: до Волгограда добрался дружелюбный автопробег

Азербайджану и Индийские автомобилисты, проехавшие по Ирану Дагестану , добрались до Волгограда . Путешествуя на джипах индийской марки Mahindra, участники глобального автопробега дружбы обещают освоить и российские автомобили.

— Автопробег в честь 70-летия официальной дружбы между Россией и Индией состоит из двух этапов, — рассказал V1.ru член Совета Индийской автомобильной федерации Рамеш Махараджа. — В феврале и марте мы ехали по Индии . Дальше мы взяли старт в Иране, проехали Азербайджан и Дагестан, пару дней побыли в Астрахани и наконец добрались до Волгограда.

— В автопробеге участвует и несколько русских водителей, — улыбается представитель ротари-клуба Фирудин Абдулаев. — Сегодня мы погуляли по городу, пройдя по привычному туристическому маршруту: Мамаев курган, музей-заповедник «Сталинградская битва». Автомобилисты отдохнут в городе одну ночь. Уже завтра колонна двинется в Воронеж.

Финальной точкой ралли станет Санкт-Петербург . На смену уставшим автомобилистам в Россию прямым рейсом из Индии прилетят другие участники пробега, которые развернут 18 джипов индийской марки Mahindra в сторону дома. За три недели водители проедут 5,5 тысячи км.

— Наш пробег проходит по транспортному коридору «Север — Юг», связывающему Азию, Россию и Европу. Приятно, что во всех странах и городах участников нас так тепло встречают. Нас приветствуют не только жители, но и первые лица крупных автоклубов и различных объединений, — сказал участник большого российско-индийского автопробега.

Индийский клуб «Калинга», организовавший автопробег, планирует сделать его ежегодным.

— Это наше первое российско-индийское ралли, но я надеюсь, что это станет традицией. В следующем году мы тоже планируем поехать, но уже не на этих джипах, а на российских машинах, — сказал Рамеш Махараджа.