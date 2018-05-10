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Профицит федерального бюджета в 2018 году может составить 440,6 млрд рублей
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Профицит федерального бюджета в 2018 году может составить 440,6 млрд рублей 

ТАСС 27 минут назад
Профицит федерального бюджета в 2018 году может составить 440,6 мдрд рублей вместо ожидавшегося ранее дефицита 1,27 трлн рублей — проект поправок.
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