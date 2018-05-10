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Посольство готово помочь родным умершей в США 18-летней россиянки
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Посольство готово помочь родным умершей в США 18-летней россиянки 

РИА Новости 27 минут назад
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Посольство РФ готово оказать помощь родственникам скончавшейся во Флориде россиянки Ольги Лангиль, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского диппредставительства.
"Погибшая в городе Форт-Лодердейле, штат Флорида, Ольга Лангиль на консульском учете в посольстве не состояла и по вопросам консульского обслуживания к нам не обращалась… В случае обращения в посольство родственников погибшей окажем им всю необходимую консульскую помощь", — сказал собеседник агентства.
По его словам, дипломаты ожидают от американских властей официального уведомления по факту смерти российской гражданки в соответствии с требованиями двусторонней Консульской конвенции от 1964 года.
Ранее газета New York Post сообщила, что полиция штата Флорида расследует смерть 18-летней модели. Как показало вскрытие, она скончалась от передозировки наркотиков. В ее организме были обнаружены следы фентанила, кокаина, «Занакса» и экстази, пишет издание. По данным газеты, это произошло 26 марта.
Тело было обнаружено в квартире врача Нэвэла Париха. По его словам, он познакомился с девушкой в спорт-баре, после чего они пошли к нему. Парих не отрицает, что они вместе принимали запрещенные препараты, но утверждает, что в какой-то момент лег спать на диване отдельно и слышал, как его новая знакомая ночью храпела во сне. Утром он обнаружил девушку без признаков жизни и вызвал полицию.
Правоохранители обнаружили в квартире несколько пакетиков, в которых предположительно находился кокаин или героин, пишет New York Post. Полиция города считает, что о применении насилия речи не идет.
Медицинское учреждение, в котором работает Парих, выступило с заявлением, что со всей серьезностью относится к случившемуся и предложило пациентам врача услуги других специалистов в ожидании итогов расследования.
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