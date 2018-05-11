Израиль показал видео поражения ЗРПК «Панцирь‐С1» в Сирии 

В пресс‐службе заявили, что видеозапись была сделана устройством, установленным на ракете Spike NLOS, сообщило ИА Nation News.
Минувшей ночью израильские военные нанесли удар по десяткам военных целей иранских формирований
«Аль-Кудс», которые находятся на территории Сирии. По данным сирийских властей, в результате налета погибли три человека, еще двое были ранены.
Самоходный зенитный
ракетно-пушечный
комплекс наземного и морского базирования
«Панцирь-С1»
предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения.
Подобные сирийские комплексы, разработанные еще в СССР, были применены для отражения удара коалиции по объектам официального Дамаска в середине апреля 2018 года.