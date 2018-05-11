Израиль показал видео поражения ЗРПК «Панцирь‐С1» в Сирии

В пресс‐службе заявили, что видеозапись была сделана устройством, установленным на ракете Spike NLOS, сообщило ИА Nation News.

Минувшей ночью израильские военные нанесли удар по десяткам военных целей иранских формирований

«Аль-Кудс», которые находятся на территории Сирии . По данным сирийских властей, в результате налета погибли три человека, еще двое были ранены.

Самоходный зенитный

ракетно-пушечный

комплекс наземного и морского базирования

«Панцирь-С1»

предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения.