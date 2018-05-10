Запрет на шашлыки и другие истории города Глупова

Особый противопожарный режим, включающий в себя запрет на жарку шашлыка, будет введен в городах, принимающий матчи Чемпионата мира по футболу. Как написали «Известия» , такие рекомендации содержатся в письме за подписью министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова регионам-«хозяевам» Мундиаля. Конкретный перечень мер определяют муниципальные власти. Большинство вводит запрет на разведение костров и сжигание травы и даже не разрешает пикники с шашлыком на мангале. В условиях особого противопожарного режима действуют повышенные штрафы, — отмечает издание. Для граждан — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 тысяч до 40, для юридических — от 200 тысяч до полумиллиона. Как шашлык вступает в противоречие с чемпионатом мира, не вполне очевидно…

Но это не единственная за последнее время попытка запретить или зарегламентировать что-либо, отдающая абсурдом. Незадолго до Дня Победы одно из региональных информационных агентств опубликовало инфографику с правилами ношения георгиевской ленточки. Из этого средства наглядной агитации следует, что ленту следует носить, сложив ее «петлей», «галочкой», «простым бантиком» или «бантиком-восьмеркой». Лучше всего, если она приколота слева на груди. Не допускается ношение ленточки на голове, на запястье, на сумке, на одежде ниже пояса. И не следует крепить ее снаружи автомобиля. Во-первых, георгиевская ленточка не является государственным символом, а потому ее ношение юридически обязывающими правилами регламентировано быть не может. Во-вторых, правильно георгиевскую ленту — носить! А в-третьих, если человек глуп настолько, что норовит прикрепить ее в неудобосказуемые места, то никакими правилами его не вылечить.

В историях города Глупова, вышедших из-под пера Михаила Салтыкова-Щедрина, обуянный законодательным зудом градоначальник Беневоленский, утоляя эту страсть, издал в числе прочих Устав о добропорядочном пирогов печении. Им велено было по праздникам всем печь пироги, «не возбраняя таковое печение и в будни». Заканчивался он словами: «Исполнивший сие да яст». Ей-богу, от него проку больше, чем от запрета на шашлыки во время футбольного чемпионата и инструкции по применению символа памяти поколений! Два века почти прошло с момента написания глуповских историй! А что изменилось?